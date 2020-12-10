Король Испании Хуан Карлос I, отрёкшийся от престола в 2014 году, заплатил по налоговой задолженности в Испании более 678 тысяч евро. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на газету El Pais.

Экс-глава государства представил в среду «без предварительного требования» декларацию о задолженности по уплате налогов на сумму более 500 тысяч евро. Согласно заявлению Хуана Карлоса I, распространённому через его адвоката, документы были предоставлены в компетентные органы Испании. Уточняется, что задолженность по налогам на сумму свыше 678,3 тысяч евро, учитывая проценты и дополнительные сборы, была погашена.

Прокуратура Верховного суда страны ведёт несколько расследований, имеющих отношение к почётному королю. Одно из них связано с возможным получением комиссионных за посредническую роль в переговорах с саудовской стороной, чтобы контракт на строительство скоростной железной дороги на линии Мекка — Медина достался консорциуму испанских компаний.

Второе разбирательство связано с возможным использованием экс-главой государства кредитных карт, привязанных к счетам, держателем которых он не являлся.

Затем появились сведения о том, что прокуратура Испании расследует возможное существование фондов на острове Джерси, которые могут быть связаны с Хуаном Карлосом I и которые могли быть скрыты от испанских налоговых властей.

В августе стало официально известно о том, что 82-летний Хуан Карлос I, являвшийся главой государства с 1975 по 2014 год, сообщил своему сыну, королю Филиппу VI, о решении покинуть страну. Ранее сообщалось, что он находится в ОАЭ.