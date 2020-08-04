Бывший испанский король Хуан Карлос I 3 августа официально сообщил действующему монарху, своему сыну Филиппу VI о своем намерении покинуть страну, сообщило издание РБК.

«Я сообщаю вам о своем вдумчивом решении переехать в это время за пределы Испании», — говорится в письме экс-короля. Хуан Карлос I объясняет это решение желанием содействовать спокойному и ответственному правлению своего сына.

Позже газета El Mundo сообщила, что бывший монарх уже покинул страну. Во вторник испанская газета ABC заявила, что бывший монарх уже находится в Диминикане. Конечная точка его путешествия неизвестна.

Филипп VI одобрил решение отца и выразил ему уважение. В конце июля окружение Хуана Карлоса I сообщало, что бывший монарх готов покинуть свою резиденцию — дворец Сарсуэла, где он прожил 58 лет. Не исключалось также, что он может покинуть страну.

Отъезд Хуана Карлоса I происходит на фоне антикоррупционного расследования происхождения его зарубежных счетов. Весной 2020 года прокуратура Швейцарии начала расследование в отношении 65 млн евро, которые экс-монарх передал своей подруге Коринне Сайн-Витгенштейн.

Прокуратура Испании считает, что Хуан Карлос мог похитить деньги при строительстве железной дороги в Саудовской Аравии. Испанские следователи занимаются расследованием перевода 100 млн евро на предполагаемый швейцарский счет Хуана Карлоса I, открытый на имя панамского фонда.

Из-за антикоррупционных дел в марте 2020 года король Филипп VI отказался от наследства, которое мог бы получить от своего отца. Королевский двор отрицал причастность Филиппа к панамскому фонду.

Хуан Карлоc I из династии Бурбонов был королем 39 лет, придя к власти после смерти испанского диктатора Франсиско Франко в 1975 году. В 2014 году в возрасте 76 лет он отрекся от престола в пользу своего сына.