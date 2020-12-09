С 1 марта 2021 года субъекты предпринимательства смогут участвовать в качестве агентов при предоставлении государственными органами и организациями отдельных видов государственных услуг.

Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана «О дополнительных мерах по привлечению частного сектора в сферы, регулируемые государством» (ПП-4913, 7 декабря 2020 года), сообщил канал «Правовая информация» Министерства юстиции.

Документом намечена реализация проекта «Государственные функции — возможность для бизнеса» и определены первоначальные направления для привлечения частного сектора в сферу госуправления.

Работники субъектов предпринимательства, оказывающих услуги в качестве агента, должны будут иметь сертификат аккредитованного учебного центра, в котором конкретно определены виды услуг, которые могут быть предоставлены.

Сертификаты будут выдаваться сроком на три года в порядке, определяемым Кабинетом министров.

Оказание субъектами предпринимательства услуг в качестве агента будет осуществляться в рамках единой платформы Агентства государственных услуг.

Агентство госуслуг будет формировать и вести единый электронный реестр субъектов предпринимательства, оказывающих услуги в качестве агента.

Гражданами будет предоставлена возможность выбора подходящих для себя агентов через единый электронный реестр.

Услуги агента будут платными. Субъекты предпринимательства вправе самостоятельно устанавливать цены на услуги. Поступающие денежные средства останутся в их распоряжении в полном объеме.

Перечень государственных услуг, запрещенных для оказания субъектами предпринимательства в качестве агента, должен быть утвержден правительством.