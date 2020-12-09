В Каракалпакстане трое инспекторов экологического контроля попали в дорожно-транспортное происшествие, один из них скончался на месте аварии, сообщило УзА.

Инцидент произошел 7 декабря, когда в Комитет Каракалпакстана по охране экологии и окружающей среды поступила информация о браконьерах в бывшей акватории Аральского моря. На вызов направились начальник экологической инспекции Муйнакского района Т. Тилеумуратов, а также инспекторы Шамиль Торежанов и А. Мамбетназаров.

По пути из-за повреждения шины автомобиль съехал с дороги. На месте происшествия отсутствовала связь, и пострадавшие не смогли вызвать помощь, в результате чего от полученных тяжелых травм скончался Ш. Торежанов.

По словам Т. Тилеумуратова, он решил пешком добраться до ближайшего населенного пункта, который находился на расстоянии 45 км от места аварии. Лишь по прибытии в хозяйство, занимающееся ловлей артемии, экоинспектору удалось позвонить в Муйнак и сообщить о произошедшем.