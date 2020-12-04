Сеть дискаунтеров Havas открыла 90-й магазин. А это значит, что до 100-го филиала осталось совсем немного.

Havas ценит каждого покупателя и всегда старается оправдать оказанное доверие. Но при этом честно признает, что иногда сервис может оказаться не на должном уровне.

Сеть непрерывно развивается и самосовершенствуется. Специалисты ежедневно изучают отзывы в социальных сетях. Все жалобы и предложения фиксируются и ведутся работы по созданию еще более комфортных условий покупки. Havas благодарит покупателей, ведь именно их отзывы помогают компании непрерывно расти и развиваться.

В связи с открытием нового филиала команда Havas решила ответить на несколько часто задаваемых вопросов и объяснить, почему действуют некоторые правила.

В чем разница между дискаунтером и обычным магазином

Несмотря на повсеместную распространенность Havas, дискаунтеры — все еще новое явление для Узбекистана. Порой из-за этого возникает вопрос: а в чем разница между дискаунтером и обычным супермаркетом? Главная разница — цены, которые в Havas ниже сами по себе.

Помимо этого, сеть дискаунтеров ежедневно радует своих покупателей разнообразными скидками. Это значит, что у покупателей всегда есть возможность купить тот или иной продукт дешевле.

Почему в Havas фиксированный ассортимент продуктов

Havas — это дискаунтер. Его цель — обеспечить потребителей необходимыми продуктами по низким ценам. Фиксированный ассортимент продуктов позволяет удешевить цены и уменьшить количество лишних полок. А это значительно повышает комфорт во время покупок.

Почему планировка торговых полок в виде змейки

Некоторым потребителям кажется, что в магазине с таким расположением полок покупка одного продукта займет больше времени. Однако это не так. Даже если покупатель хочет приобрести что-то одно, то весь процесс покупки займет не более двух минут. Также это расположение поможет не пропустить ничего из списка запланированных покупок.





Почему ценник расположен над продуктом

Подобная практика применяется в дискаунтерах по всему миру. Это создает дополнительное удобство. Особенно это актуально для пожилых людей, которым сложно наклоняться, чтобы прочитать ценники.

Расположение ценника сверху может вызвать дискомфорт только в первые разы. Как только покупатель привыкнет, станет понятно, что так гораздо удобнее.





Havas предназначен для совершения умных покупок. Посещая магазины сети, покупатели обеспечивают себе комфорт, экономят время и средства. Не нужно идти далеко — все необходимое в шаговой доступности.

Отсутствие магазина Havas рядом с домом — не повод расстраиваться. Компания поставила перед собой цель расшириться не только в пределах столицы, но и страны. В скором времени возможность совершать умные покупки станет доступной и для всех.

Адрес нового магазина: Ташкентская область, Бостанлыкский р-н, г. Газалкент, ул. А.Тимура.

Сайт: havasfood.uz

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