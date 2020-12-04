На базе Ферганского филиала Ташкентской медицинской академии будет создан Ферганский медицинский институт общественного здоровья. Постановление об этом 3 декабря подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Ферганская областная инфекционная больница определена в качестве клинической базы института.

Как отмечается в документе, решение направлено на «подготовку квалифицированных кадров с высшим образованием, обладающих высокой квалификацией в сферах здравоохранения, санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, дальнейшее совершенствование системы профессионального развития работников, обеспечение медицинских организаций компетентными специалистами, в том числе учреждений первичной медико-санитарной помощи».

Институт будет готовить врачей узкой специальности для учреждений здравоохранения, а также санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

Подготовка кадров будет вестись в том числе на основе совместных образовательных программ и программ академической мобильности в сотрудничестве с зарубежными медицинскими вузами.