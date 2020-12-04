В Узбекистане увеличены размеры штрафов за некоторые нарушения в сфере экологии и охраны окружающей среды, а также выбрасывание отходов. Это предусмотрено законом о внесении изменений и дополнений в законодательные акты, подписанном президентом 3 декабря.

Документом внесены поправки в статью 198 (повреждение, уничтожение посевов, леса или других насаждений) Уголовного кодекса. Так, с 4 декабря за эконарушения в результате неосторожного обращения с огнем, повлекшие крупный ущерб или иные тяжкие последствия, предусмотрен штраф от 50 до 100 БРВ или обязательные общественные работы до 240 часов либо исправительные работы до 1 года (ранее штраф до 50 БРВ, остальная часть без изменений).

Кроме того, за незаконную порубку леса, деревьев или других растений вводится штраф от 100 до 150 БРВ или общественные работы от 240 до 300 часов или исправительные работы от 1 до 2 лет, или ограничение свободы от 1 до 3 лет либо лишение свободы до 3 лет (ранее штраф от 50 до 75 БРВ, остальная часть без изменений).

За умышленное повреждение, потраву, уничтожение посевов, леса, деревьев или других растений — штраф от 150 до 200 БРВ или общественные работы от 300 до 360 часов или исправительные работы от 2 до 3 лет либо ограничение свободы от 1 до 3 лет или лишение свободы 3 лет (ранее штраф от 75 до 100 БРВ, остальная часть без изменений).

Уточняется, что данные санкционные меры применяются при причинении ущерба в пределах от 300 до 500 БРВ.

Законом внесены изменения в Кодекс об административной ответственности, в частности, ответственность, указанная в статье 162, отнесена к статье 79. Размер штрафа за повторную незаконную порубку, раскорчевку, повреждение, уничтожение или пересадку деревьев, кустарников, других растений и молодняка повышен — штраф от 10 до 20 БРВ налагается на физических лиц, от 20 до 30 БРВ — на должностных лиц с конфискацией орудия совершения или предмета нарушения.

Помимо этого, повышены штрафы за выброс твердых бытовых строительных отходов, а также слив жидких бытовых отходов в неустановленных местах — от 1 до 3 БРВ для физических, от 10 до 20 БРВ — для должностных лиц. За повторное правонарушение — от 5 до 10 БРВ для физлиц и от 20 до 30 БРВ для должностных.

Документом также введена административная ответственность за непринятие установленных законодательством мер по охране и сохранению деревьев на территориях, принадлежащих или закрепленных за юрлицами, — штраф для должностных лиц составит от 10 до 20 БРВ.

За выброс отходов, подлежащих размещению на полигонах для бытовых и строительных отходов, в неустановленных местах — штраф от 5 до 10, а должностных лиц — от 20 до 30 БРВ. За повторное нарушение — от 10 до 15 БРВ, а для должностных лиц — от 30 до 50 БРВ с конфискацией орудия его совершения.

Напомним, ранее стало известно, что за девять месяцев 2020 года Госкомэкологии выявил более 37 тысяч нарушений в сфере охраны окружающей среды. Нанесенный природе ущерб — свыше 15 млрд сумов. В 22 случаях в отношении правонарушителей возбуждены уголовные дела.