По данным на 1 ноября в Узбекистане был зарегистрирован 43581 человек, живущий с ВИЧ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на директора Республиканского центра по борьбе со СПИДом Кахрамона Юлдашева.

Годом ранее на эту дату насчитывалось 42098 человек, живущих с ВИЧ. Увеличение, таким образом, составило 1483 человека. Это значительно меньше, чем в прошлом году, когда только за 10 месяцев было выявлено 3337 ВИЧ-инфицированных.

В стране действуют 78 диагностических лабораторий по ВИЧ, в том числе 15 — лабораторные комплексы при СПИД-центрах и 63 — межрайонные лабораторий. Ежегодно на обеспечение лабораторий тест-системами и реагентами государство выделяет свыше 8 млрд сумов.

Кахрамон Юлдашев отметил, что в эпидемической ситуации по ВИЧ в Узбекистане наблюдается стабилизация. По его словам, свыше 70% инфицированных охвачено антиретровирусной терапией. Годом ранее сообщалось, что АРВ-терапию получают более 28 тысяч пациентов.

Он сообщил, что во время пандемии коронавируса тестированием на ВИЧ было охвачено 261394 трудовых мигранта, прибывших из-за рубежа. Те, у кого был выявлен ВИЧ, взяты на диспансерный учёт. Их число не уточняется.

1 декабря отмечался Всемирный день борьбы со СПИДом. Согласно новому докладу Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), в прошлом году 1,7 миллиона человек узнали о том, что у них ВИЧ. 690 тысяч умерли от СПИДа и связанных с ним болезней. 38 миллионов человек живут с ВИЧ, 12 миллионов из них все еще ждут лечения.

Поскольку COVID-19 ещё больше затрудняет реализацию мер в ответ на СПИД, а цели на 2020 год не достигаются, ЮНЭЙДС призвало страны извлечь уроки из недостаточного инвестирования в здравоохранение и активизировать глобальные действия по искоренению СПИДа и других пандемий.

Моделирование долгосрочного воздействия пандемии на меры в ответ на ВИЧ показывает, что в период с 2020 по 2022 год может произойти от 123 тысяч до 293 тысяч дополнительных новых случаев инфицирования ВИЧ и от 69 тысяч до 148 тысяч дополнительных смертей, связанных со СПИДом.

В ЮНЭЙДС разработали новые задачи и цели в сфере борьбы с ВИЧ/СПИДом на период до 2025 года. В основе плана лежит подход, ориентированный на человека: широкий охват услугами в области ВИЧ, репродуктивного здоровья, ликвидация стигмы и дискриминации.