На 1 ноября в Узбекистане насчитывалось 42098 человек, живущих с ВИЧ, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

За 10 месяцев с начала года в стране было зарегистрировано 3337 случаев заражения ВИЧ, в том числе 1919 среди мужчин (57,5%) и 1418 среди женщин (42,5%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это число снизилось на 69 случаев, или на 1,8%.

Минздрав также сообщил о снижении количества случаев, когда ВИЧ передавался от матери к новорожденному ребенку, — с 2,3% в 2013 году до 0,3% в 2018 году.

Согласно требованиям протокола Всемирной организации здравоохранения, каждая женщина в период беременности до 14 недель проходит обязательное медицинское обследование. Беременные, у которых диагностирован ВИЧ, получают противовирусные профилактические препараты до момента родов. Новорожденный ребенок получает противовирусные препараты в течение месяца.

Сегодня в стране антиретровирусную терапию получают более 28 тысяч пациентов. Она предотвращает развития серьезных последствий болезни и передачу инфекции другим лицам.

Для оказания специализированной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным при Республиканском центре СПИДа функционирует специализированная больница на 60 коек, а в Научно-исследовательском институте вирусологии — отделение на 30 коек. В 2013—2018 годах этими стационарами было оказано квалифицированное медицинское обслуживание более чем 7500 ВИЧ-инфицированным.

За последние годы на закупку противовирусных препаратов было потрачено более 15 млн долларов, предоставленных Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Тема этого дня в нынешнем году: «Общины как основной двигатель перемен».

По данным ЮНЭЙДС, в 2018 году в мире насчитывалось 37,9 миллиона человек, живущих с ВИЧ, и зафиксировано 1,7 миллиона новых случаев ВИЧ-инфекции. В прошлом году от причин, связанных с ВИЧ, умерло 770 тысяч человек.

Из 37,9 миллиона человек на сегодняшний день 79% прошли тестирование, 62% получили лечение и 53% добились супрессии вируса ВИЧ до уровня, исключающего возможность заражения другого человека.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) атакует иммунную систему и ослабляет естественную защиту организма от инфекций и некоторых видов рака. В общей сложности от ВИЧ к настоящему времени умерло 32 миллиона человек.