В международных аэропортах Узбекистана внедряется система самостоятельной регистрации пассажиров и багажа, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

Система разработана швейцарской компанией SITA, ведущим мировым поставщиком услуг в области авиатранспортных коммуникаций и информационных технологий, уточняют в Uzbekistan Airports.

Сейчас в Международном аэропорту Ташкента установлены четыре киоска регистрации пассажиров (Self check-in). Они позволяют пассажирам самостоятельно пройти все этапы регистрации, выбрать желаемое место в салоне самолета и распечатать посадочный талон. Их внедрение также планируется и в других международных аэропортах страны, добавили в Uzbekistan Airports.

Пассажиры, путешествующие с багажом и зарегистрировавшиеся на свой рейс с помощью киоска, могут сдать поклажу на обычных стойках не позднее времени окончания регистрации рейса.

Как отмечается в сообщении, Uzbekistan Airports предложила всем авиакомпаниям, выполняющим регулярные рейсы из аэропорта Ташкента, подключиться к киоскам самостоятельной регистрации для использования этой услуги. «На данный момент из-за отмены большинства регулярных рейсов только пассажиры авиакомпании „Turkish Airlines“ имеют возможность пользования данной услугой, — сообщили в компании. — Ожидается, что с возобновлением регулярных рейсов пассажиры и других авиакомпаний смогут воспользоваться этой услугой».

Кроме того, Uzbekistan Airports и столичный аэропорт совместно с компанией SITA ведут работу по внедрению самостоятельной регистрации пассажиров с автоматической сдачей багажа SITA Self-BagDrop, которая позволяет пассажирам зарегистрировать багаж за 15 секунд.

В Uzbekistan Airports отметили, что продолжат работу по внедрению цифровых технологий, которая позволит увеличить скорость обслуживания пассажиров, создать удобства для пассажиров, а также повысить пропускную способность аэропорта.