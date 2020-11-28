Жилой комплекс Manzara с радостью объявляет о старте второй фазы продаж. В честь данного события действует выгодное предложение, по которому можно приобрести готовую квартиру с ремонтом по суперцене.
ЖК Manzara — это 74,77 кв. м застроенной площади. Здесь находятся современные 9-, 13-, 16-этажные жилые дома с комфортабельными квартирами различной квадратуры и планировок, детские площадки, а также зоны для активного отдыха.
Приятным бонусом служит то, что все жилье в Manzara поступает в продажу с готовым качественным ремонтом. А при полной оплате можно получить скидку 15% на все квартиры жилого комплекса.
Также в ЖК доступны выгодные условия рассрочки на 24 месяца. Благодаря чему приобрести подходящую квартиру стало еще проще.
Предложение ограничено.
Получить подробную информацию о типах жилья, способах оплаты и условиях рассрочки можно в офисах продаж.
Телефон для справок: (+998) 71−210−44−44.
Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Чинабад.
Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00, без выходных.
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