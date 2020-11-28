Центральный банк Узбекистана разрешил коммерческим банкам идентифицировать физических лиц не только по паспорту, но и по водительскому удостоверению нового образца. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе ЦБ.

В решении Центробанка отмечается, что постановлением Кабинета министров от 19 июня 2017 водительские права нового образца приравнены к официальным государственным документам, удостоверяющим личность. Другим постановлением правительства от 22 мая 2020 года была отменена практика использования регистрационных штампов в паспортах, домовых книгах или карточках при регистрации гражданина по постоянному месту жительства.

При предоставлении физическим лицом — клиентом банка водительских прав нового образца или паспорта без штампа коммерческие банки в процессе идентификации могут получить дополнительные сведения через межведомственную платформу.