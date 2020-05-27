Кабинет Министров постановлением от 22 мая утвердил Положение «О порядке регистрации по месту постоянного проживания и месту временного пребывания граждан Республики Узбекистан в городе Ташкенте и Ташкентской области». Новый порядок был ранее установлен указом президента о реформе системы прописки.
Согласно документу, с 1 сентября 2020 года:
- срок пребывания без регистрации по месту постоянного проживания и месту временного пребывания для граждан Узбекистана составляет 15 дней (сейчас — 10 дней);
- оформление регистрации по месту постоянного проживания и месту временного пребывания будет производиться в течение 1 дня (сейчас — 3 дня);
- отменяется порядок выписки с прежнего места постоянного проживания при регистрации граждан Узбекистана по другому месту постоянного проживания;
- отменяется практика проставления штампа в паспорт, домовую книгу либо поквартирную карточку при оформлении регистрации граждан Узбекистана по месту постоянного проживания;
- отменяется порядок посещения военнообязанными отделов по делам обороны для снятия с воинского учета и принятия на воинский учет в процессе регистрации по месту постоянного проживания;
- не требуется согласие владельца жилья при предоставлении гражданином Узбекистана сведений о договоре аренды, взятом на учет в налоговых органах, при регистрации по месту временного пребывания.
Регистрацию по месту постоянного или временного проживания можно будет оформить не только через отделы миграции и оформления гражданства, но и в центрах государственных услуг, а также через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ).
Однако оформить постоянную регистрацию через центры госуслуг или ЕПИГУ смогут не все граждане, а только те, которые относятся к 1, 6 и 7-й категории Перечня граждан Узбекистана, подлежащих регистрации по месту постоянного проживания в Ташкенте и Ташкентской области. Это:
- граждане, имеющие жилье, приобретенное в соответствии с законодательством, — на приобретенное в частную собственность жилье;
- граждане, имеющие регистрацию по месту постоянного проживания в Ташкенте, — в случае их обращения по вопросу регистрации по месту постоянного проживания по другому адресу в Ташкенте и Ташкентской области;
- граждане, имеющие регистрацию по месту постоянного проживания в Ташкентской области, — в случае их обращения по вопросу регистрации по месту постоянного проживания по другому адресу в Ташкентской области.
Еще одно нововведение — с 1 января 2021 года по вопросам регистрации по месту временного проживания граждане смогут обращать в органы внутренних дел или центры государственных услуг в удобном для них районе или городе.
Напомним, что с 1 апреля не требуется наличие регистрации по месту постоянного проживания в Ташкенте и Ташкентской области для граждан Узбекистана при приобретении недвижимого имущества в этих регионах.
bulion solst
один вопрос: что поменялось конкретнее можно? чутка убрали бюрократию? если так то меняйте паспортную систему на id-карты как в сша где вся инфа на одной карте. Кстати я один не вижу смысла во временной прописке? что будет если за 15 дней не прописаться? депортируют?) в своей же стране?) по факту до сих пор палки в колесах, им президент приказал упразднить прописку, а они лишь растянули с 10 до 15 дней. шикарно!