Кабинет Министров постановлением от 22 мая утвердил Положение «О порядке регистрации по месту постоянного проживания и месту временного пребывания граждан Республики Узбекистан в городе Ташкенте и Ташкентской области». Новый порядок был ранее установлен указом президента о реформе системы прописки.

Согласно документу, с 1 сентября 2020 года:

срок пребывания без регистрации по месту постоянного проживания и месту временного пребывания для граждан Узбекистана составляет 15 дней (сейчас — 10 дней);

(сейчас — 10 дней); оформление регистрации по месту постоянного проживания и месту временного пребывания будет производиться в течение 1 дня (сейчас — 3 дня);

(сейчас — 3 дня); отменяется порядок выписки с прежнего места постоянного проживания при регистрации граждан Узбекистана по другому месту постоянного проживания;

с прежнего места постоянного проживания при регистрации граждан Узбекистана по другому месту постоянного проживания; отменяется практика проставления штампа в паспорт, домовую книгу либо поквартирную карточку при оформлении регистрации граждан Узбекистана по месту постоянного проживания;

в паспорт, домовую книгу либо поквартирную карточку при оформлении регистрации граждан Узбекистана по месту постоянного проживания; отменяется порядок посещения военнообязанными отделов по делам обороны для снятия с воинского учета и принятия на воинский учет в процессе регистрации по месту постоянного проживания;

для снятия с воинского учета и принятия на воинский учет в процессе регистрации по месту постоянного проживания; не требуется согласие владельца жилья при предоставлении гражданином Узбекистана сведений о договоре аренды, взятом на учет в налоговых органах, при регистрации по месту временного пребывания.

Регистрацию по месту постоянного или временного проживания можно будет оформить не только через отделы миграции и оформления гражданства, но и в центрах государственных услуг, а также через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ).

Однако оформить постоянную регистрацию через центры госуслуг или ЕПИГУ смогут не все граждане, а только те, которые относятся к 1, 6 и 7-й категории Перечня граждан Узбекистана, подлежащих регистрации по месту постоянного проживания в Ташкенте и Ташкентской области. Это:

граждане, имеющие жилье, приобретенное в соответствии с законодательством, — на приобретенное в частную собственность жилье;

граждане, имеющие регистрацию по месту постоянного проживания в Ташкенте, — в случае их обращения по вопросу регистрации по месту постоянного проживания по другому адресу в Ташкенте и Ташкентской области;

граждане, имеющие регистрацию по месту постоянного проживания в Ташкентской области, — в случае их обращения по вопросу регистрации по месту постоянного проживания по другому адресу в Ташкентской области.

Еще одно нововведение — с 1 января 2021 года по вопросам регистрации по месту временного проживания граждане смогут обращать в органы внутренних дел или центры государственных услуг в удобном для них районе или городе.

Напомним, что с 1 апреля не требуется наличие регистрации по месту постоянного проживания в Ташкенте и Ташкентской области для граждан Узбекистана при приобретении недвижимого имущества в этих регионах.