Узбекистан с 2021 года восстановит полноценное участие в Объединённом институте ядерных исследований (ОИЯИ). Такое решение 23 ноября на ежегодной сессии принял комитет полномочных представителей государств-участников организации, сообщила пресс-служба Академии наук.

В 2015 году полноправное участие страны в институте было приостановлено из-за долгов перед ним. К настоящему времени более 60% суммы долга погашено. Оставшаяся часть будет выплачена в течение 20 лет.

Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) ― международная межправительственная научно-исследовательская организация, созданная 11 странами-учредителями в марте 1956 года и зарегистрированная ООН 1 февраля 1957 года. Узбекистан является членом ОИЯИ с 1992 года.

Сейчас институт, расположенный в наукограде Дубна Московской области, объединяет 18 государств: Азербайджан, Армению, Беларусь, Болгарию, Вьетнам, Грузию, Казахстан, КНДР , Кубу, Молдову, Монголию, Польшу, Россию, Румынию, Словакию, Узбекистан, Украину и Чехию.

Участие в ОИЯИ дает специалистам Узбекистана возможность участвовать в крупных международных проектах, а также будет способствовать подготовке кадров в области ядерных технологий, ядерной медицины, информационных технологий и материаловедения, говорится в сообщении Академии наук.