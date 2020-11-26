Издание Daryo.uz также оказалось в списке СМИ («Газета.uz», Kun.uz, Podrobno.uz), получивших предупреждение от Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента.

Письмо от 20 ноября издание получило 26 ноября. Оно тоже касается новости о расхождении статистики по коронавирусу, предупреждения за которую от АИМК получили «Газета.uz» и Podrobno.uz.

«У всех трех сайтов одинаковая „вина“: во-первых, они со ссылкой на информацию пресс-службы президента от 17 ноября написали, что „в учреждениях, выделенных для пациентов с COVID-19… проходят лечение 6570 больных“. Во-вторых, они отметили, что цифра, озвученная пресс-службой президента (6570), в три раза выше цифры Министерства здравоохранения, которое отвечает за ведение официальной статистики по коронавирусу в Узбекистане», — заявил главный редактор Daryo.uz Мухрим Агзамходжаев.

Цитируя письмо АИМК, в котором говорится, что «публикация информации на основе непроверенных данных привела к формированию неправильного мнения у общественности», он делает вывод:

«То есть АИМК хочет сказать, что сообщение пресс-службы президента „в учреждениях, выделенных для пациентов с COVID-19… проходят лечение 6570 больных“ не является полностью проверенной информацией. Значит, пресс-служба президента распространила информацию, которая привела к формированию неправильного мнения у общественности».

Мухрим Агзамходжаев напомнил, что согласно статье 40 закона о СМИ, главный редактор, а также журналист не несут ответственности за распространение в СМИ материалов, не соответствующих действительности, в случаях, когда эти сведения взяты из официальных сообщений, нормативно-правовых актов или данных официальной статистической отчетности либо получены через информационные агентства или пресс-службы а также официальные вебсайты органов государственной власти и управления.

Руководитель издания пообещал, что в следующий раз оно будет перепроверять и по возможности исправлять информацию, предоставленную пресс-службой президента.

Он также заявил, что Daryo.uz не стало обращаться в пресс-службу Министерства здравоохранения за уточнением цифры, потому что она ранее не отвечала на многочисленные запросы. По его словам, в АИМК об этом знают.

Мухрим Агзамходжаев полагает, что этим предупреждением АИМК пытается «запугать» СМИ, однако давлением это не считает.

«Мы не считаем данное письмо АИМК давлением, потому что СМИ и днем, и ночью и так испытывают достаточно жесткое, по-настоящему серьезное (а иногда безосновательное) давление. Это всего лишь неприятное письмо-предупреждение от государственной организации, которая не справляется с одной из многочисленных задач (например, координация работы пресс-служб на должном уровне). Только слишком неуместное и нелогичное», — отметил он, добавив, что Daryo.uz как СМИ продолжит беспристрастно и объективно освещать существующие в стране проблемы в рамках законодательства.

Daryo.uz также получало предупреждение АИМК 16 ноября за новость о покраске высохшей травы в зеленый цвет в Кашкадарье в преддверии визита президента. Редакции предъявили претензии за то, что она не связалась с пресс-службой областной администрации для прояснения ситуации, но не обосновали, почему новость считается «необъективной». Издание утверждает, что корреспондент в тот же день выехал на место и подтвердил, что траву действительно красили перед визитом главы государства.

На ситуацию отреагировал посол Великобритании в Узбекистане Тим Торлот. «Я удивлен, и досадно наблюдать, как в последнее время, похоже, изменился подход АИМК к поддержке масс-медиа. Демократическое общество невозможно построить без сильных и свободных СМИ», — написал он в Twitter.