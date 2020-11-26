25 ноября примерно в 12:35 в махалле «Дустлик» Хавастского района Сырдарьинской области от отравления угарным газом скончалась семья из четырех человек, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что 31-летняя домохозяйка З. Н. и ее 9-летний сын Ш. К. погибли в жилом доме в результате утечки угарного газа из самодельной печи. Еще двое сыновей — 7-летний Ш. К. и 3-летний Ш. К. — также отравились газом и скончались в реанимации Хавастского районного медицинского объединения 26 ноября.

На место происшествия прибыли прокурор, начальник отдела внутренних дел, начальник отдела по чрезвычайным ситуациям и другие сотрудники.

30 октября сообщалось, что в Навоийской области в результате утечки угарного газа в спальной комнате дома отравились двое братьев. 6 ноября молодая супружеская пара скончалась в Сырдарьинской области, отравившись в результате утечки угарного газа из самодельной печи.