В Баяутском районе Сырдарьинской области от отравления угарным газом скончались 25-летний житель махалли «Каропчи» Ш. М. и его 21-летняя супруга Д. М., сообщил Telegram-канал «Новости Сырдарьи».

Инцидент произошел 6 ноября примерно в 13:35 в результате утечки угарного газа из самодельной печи в доме. Досудебная медицинская экспертиза подтвердила факт смерти от отравления.

Районная прокуратура проводит доследственную проверку по данному факту. В сообщении уточняется, что молодые люди поженились меньше месяца назад.

В конце октября в Навоийской области от отравления угарным газом скончались двое подростков.