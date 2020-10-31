30 октября примерно в 9:00 двое несовершеннолетних братьев скончались от отравления угарным газом в махалле «Пахтакор» в Навбахорском районе Навоийской области, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Инцидент произошел в результате утечки угарного газа из газовой печи в спальной комнате дома, где находились двое братьев (учащиеся колледжа, оба родились 23 апреля 2004 года).

Районная прокуратура проводит доследственную проверку.

Во избежание подобных происшествий Генпрокуратура просит строго соблюдать требования пожарной безопасности при использовании газовых и отопительных приборов.

Ранее в МЧС сообщили, что в осенне-зимний период 2019 года в результате использования неисправного газового оборудования скончались 76 человек.