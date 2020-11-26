Польская нефтяная и газовая компания и Международный фонд солидарности Польши предоставили Узбекистану гуманитарную помощь на сумму 300 тысяч долларов, сообщило «Дунё».

В состав груза вошли средства индивидуальной защиты, медицинские измерительные приборы и медикаменты для борьбы с COVID-19.

Груз доставлен Министерством обороны Польши. По прибытии он был передан Министерству здравоохранения, которое ранее подписало соответствующий договор с фондом.