Легендарный аргентинский футболист Диего Армандо Марадона скончался в возрасте 60 лет, сообщает газета Clarin. По данным издания, он умер в своем доме от сердечного приступа. Новость подтвердили ESPN и The Guardian.

4 ноября Диего Марадона перенес операцию на головном мозге из-за субдуральной гематомы, а 11 ноября был выписан домой.

Как пишет «Чемпионат», последний раз его видели на публике 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато» (3:0), который был посвящён 60-летию Марадоны. Перед матчем ему вручили памятную доску. Марадона не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.

За последние годы у Марадоны было множество проблем со здоровьем. В частности, на матче Аргентина — Нигерия чемпионата мира по футболу 2018 года в России у него было зафиксировано обморочное состояние.

Фото: fifa.com.

За свою карьеру футболист играл на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провел 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины. Был чемпионом мира 1986 года, участником четырёх чемпионатов мира. Становился чемпионом Аргентины в составе «Бока Хуниорс», а также двукратным чемпионом Италии в составе «Наполи».

Диего Марадона — лучший футболист XX века по голосованию на официальном сайте ФИФА, где он набрал 53,6% голосов, а по версии футбольной Комиссии ФИФА — 3-й футболист в XX веке.