С резким похолоданием в Узбекистане жители в регионах, а также в Ташкенте начали сталкиваться с проблемами в сфере газо-, тепло- и электроснабжения. В социальных сетях запущены флешмобы с требованием: «Дайте народу свет и газ». Об этом писали интернет-пользователи и во время прямого эфира пленарного заседания Сената Олий Мажлиса на прошлой неделе.

Заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев в интервью Kun.uz сообщил, что Минэнерго знает о текущих проблемах населения.

«Мы тоже дети этой страны, мы в курсе этого. Думаете, мы не знаем о таких обращениях? Дело в том, что несколько лет назад ситуация была еще хуже, но у людей не было широких возможностей подать заявку, как сейчас. То есть большое количество обращений не означает, что проблема резко обострилась. Это показатель растущей правовой осведомленности потребителей в этом направлении. Мой ответ не оправдывает недостатки, я просто объясняю текущую ситуацию. Многие обвиняют нас в том, что мы не покидаем офис, не знаем о текущей ситуации. Но основное время мы проводим на местах, на производственных объектах», — сказал он.

Замглавы Минэнерго отметил, что электричество — это «продукт, который нельзя хранить, и после производства он должен немедленно потребляться».

«Мы не можем его где-то спрятать и хранить. Проще говоря, когда отключают свет, многие оскорбляют оператора регионального предприятия электросетей. Но они не виноваты, они не могут найти и дать то, чего нет. В холодные дни потребление [электроэнергии] многократно увеличивается, и в большинстве наших домов и зданий отопление не на должном уровне. Все включают электронагреватели, нагрузка резко возрастает. Это приводит к тому, что система не выдерживает», — объяснил Шерзод Ходжаев.

Замминистра отметил, что в последние годы объемы добычи газа компанией «Узбекнефтегаз» неуклонно снижались, но с этого года эту тенденцию удалось остановить.

«Это только начало, сейчас упор делается на модернизацию системы, открытие новых месторождений. Что касается проблем с газоснабжением, то в мире нет такой системы газоснабжения, как наша (то есть как в большинстве стран бывшего СССР), это неэффективная система — потерь слишком много», — заявил он.

По его словам, сезонные ограничения на использование природного газа для бизнеса никак не связаны с объемами добычи природного газа в стране.

«В результате увеличения потребления в осенне-зимний период, в первую очередь, наблюдаются случаи перебоев или перепадов давления в газоснабжении населения и социальных объектов: больниц, дошкольных и общеобразовательных учреждений. Для любой страны нет более важной проблемы, чем обеспечение населения теплом и газом. Ограничения вводятся в связи с тем, что потребление энергоресурсов значительно увеличивается с наступлением холодов, особенно в определенное пиковое время суток, и это, в свою очередь, предотвращает полное нарушение технологического режима работы газопровода», — объяснил Шерзод Ходжаев.

Замминистра рассказал, что совместно с международными финансовыми институтами была разработана дорожная карта по развитию нефтегазовой отрасли до 2025 года. В документе расписан план мер по обеспечению равного и гарантированного доступа к природному газу. Потребитель, в том числе предприниматели, будут вправе выбирать поставщика природного газа, что обеспечит создание рыночных отношений между потребителями и поставщиками, сказал он.

«Понятно, что пересмотр существующих технологий потребует разработки механизма работы в различных условиях с использованием альтернативных источников энергии и тепла, таких как уголь или сжиженный газ в баллонах, что является единственным способом последовательного развития экономики», — считаем замглавы Минэнерго.

Шерзод Ходжаев сообщил, до конца года в рамках инвестиционных проектов будет введено 1250 МВт новых генерирующих мощностей.

На днях на на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса замминистра сообщал, что показатель технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электросетям и расход электроэнергии на собственные нужды подстанций составляет 18,8%.

«Ни в одной стране мира этот показатель не бывает ниже 10−11%. Да, 18,8% — это высокий показатель, но мы определили задачи, чтобы до 2025 года снизить этот уровень с 18,8% до 15%, а до 2030 года — до 12,5%», — сказал он.

Из-за дефицита воды в 2020 году ожидается выполнение прогнозных показателей по выработке электроэнергии на гидроэлектростанциях только на 76%, сообщил замминистра.

«В результате мы были вынуждены выработать дополнительные объемы электроэнергии на тепловых электростанциях, чтобы покрыть эту нехватку. В свою очередь, это негативно отразилось на внутреннем потреблении», — сказал он.

Объем поставок электричество по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4%.

«Конечно, мы не можем себя обманывать и заявлять, что поставили необходимые объемы электроэнергии. Баланс балансом, но энергоснабжение должно осуществляться, исходя из спроса», — заявил замглавы Минэнерго.

Шерзод Ходжаев также рассказал о шести проектах по запуску генерирующих мощностей в рамках государственно-частного партнерства на 2,4 млрд долларов. К осенне-зимнему сезону следующего года ожидается запуск четырех электростанций. В связи с этим прогнозы по производству электроэнергии увеличены на 10%.