Шавкат Мирзиёев в своем послании Олий Мажлису в январе 2020 года отметил, что если общество не будет привито «вакциной честности» в борьбе с коррупцией, то государство не сможет достичь поставленных высоких рубежей и целей.

В связи с этим «Узпромстройбанк» придает приоритетное значение внедрению в свою систему стандартов честности, выявлению причин и предпосылок коррупционных фактов. В банке также создают действенные механизмы устранения коррупции, совершенствуют систему оценки коррупционных рисков, возникающих при выполнении сотрудниками своих задач и функций.

С 13 ноября в системе «Узпромстройбанка» наладили новый механизм сбора данных о допущенных коррупционных случаях. Он дает возможность постоянного сбора, анализа достоверных данных о правонарушениях и причин их возникновения.

Важное значение имеет привлечение широкой общественности, особенно сотрудников, клиентов и партнеров банка. В соответствии с этим, теперь граждане в случае возникновения коррупционных рисков и угроз в системе могут сообщить об этом в специальное антикоррупционное подразделение банка по специальному телефону доверия, Telegram-бот и на сайте. Сделать это можно анонимно или открыто.

Сообщения принимаются в автоматическом режиме и анализируются специально подготовленной группой специалистов. Результаты анализа представляются в Антикоррупционную комиссию банка для принятия мер.

Телефон доверия: 0−800−120−88−88.

Telegram-бот: t.me/sqbantikor_bot

Сайт: uzpsb.uz/uz/compliance-hotline

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