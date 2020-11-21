21 ноября премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетил Туркестан, где провел переговоры с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. В состав делегации вошли члены Кабинета министров и другие официальные лица.

Как сообщается на сайте правительства Казахстана, премьеры обсудили актуальные вопросы торгово-экономического, инвестиционного, сельскохозяйственного, водно-энергетического, транспортно-логистического, таможенного сотрудничества, а также промышленной кооперации и межрегионального взаимодействия.





Особое внимание было уделено реализации плана практических мер по расширению и углублению сотрудничества между двумя странами на 2020−2022 годы, вопросам создания региональной товаропроводящей системы, Международного центра торгово-экономического сотрудничества на границе, модернизации приграничных пунктов пропуска и другим.

По итогам 2019 года товарооборот двух стран вырос на 21,2% до 4,5 млрд долларов США. Стороны намерены нарастить товарооборот до 10 млрд долларов.

Главы правительств приняли участие в церемонии открытия в Туркестан узбекско-казахстанского совместного предприятия по производству текстильных изделий Turkistan Textile. Швейная фабрика размещена на площади 2 га в индустриальной зоне Turkistan. Объем инвестиций составил 700 млн тенге. Проектная мощность производства — 13 тысяч текстильных изделий в месяц. Предприятие позволит создать свыше 1000 новых рабочих мест для женщин, в том числе с особыми потребностями.





Аскар Мамин ознакомил Абдуллу Арипова с новыми объектами социальной, спортивной, транспортной и туристической инфраструктуры Туркестана — международным аэропортом, конгресс-холлом, центром «Ұлы Дала Елі», стадионом «Туркестан Арена», Дворцом школьников, гостиницей Rixos Turkestan, а также ходом строительства многофункционального туристического комплекса «Караван-сарай» и мечети на 5000 мест.

Премьер-министры также посетили мавзолей Ахмада Яссауи, культурно-исторический музей «Азрет-Султан» и возложили цветы к памятнику Абая.