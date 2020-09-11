Правительственная комиссия утвердила дизайн-концепцию проекта реконструкции здания Государственного музея искусств Узбекистана. Ее разработал японский архитектор Тадао Андо, сообщила пресс-служба Министерства культуры.

Окончательный проект будет предоставлен до конца года. Его реализацией занимается Фонд развития культуры и искусства.

Постановлением Кабинета министров от 19 декабря 2019 года музею для его расширения и модернизации была передана прилегающая к нему территория аллеи, расположенной на пересечении улиц Шахрисабз, Тараса Шевченко и Якуба Коласа.

«Дополнительная площадь позволит в полной мере реализовать концепцию Тадао Андо, в которой существующее здание унаследует конструктив и фасад первоначальной архитектуры», — отмечают в министерстве.

Музей с прилегающей аллеей. Карты Google.

На дополнительной территории планируется построить новую выставочную галерею общей площадью более 17 тысяч кв. метров, выполненную из стекла и бетона и характерную для архитектуры Тадао Андо. При этом на крыше существующего здания будет разбита зеленая терраса — промежуточное пространство, служащее для соединения нового и старого зданий.

Реконструкция музея позволит увеличить его общую площадь до 25 тысяч кв. метров и тем самым расширить как выставочное пространство, так и создать новое хранилище, отвечающее современным требованиям.

Музей был построен в 1974 году, авторами здания являются архитекторы И. Абдулов, А. Никифоров и С. Розенблюм. Особая ценность проекта, отмечает Минкульт, в том, что проект реконструкции здания, выполненный Тадао Андо, совмещает современные тенденции архитектуры с исторической ценностью и целостностью объекта и представляет собой социальную архитектуру сегодняшнего дня.

«Я хотел бы, чтобы концепция этого музея заключала в себе и объединяла круг и квадрат. Эти формы вдохновлены традициями Узбекистана, но также связаны со всеми культурами мира. Локальное и глобальное могут объединиться в дизайне этого музея. Я хочу создать современный музей, который воплощает в себе ценности истории и традиции вплоть до их основных элементов» — сказал Тадао Андо.

Фонд развития культуры и искусства уже достиг договоренности о налаживании партнерских отношений и проведении в обновленном музее совместных проектов с такими музеями, как Лувр, Институт арабского мира (Париж, Франция), Альбертина (Вена, Австрия), Галерея Джеймса Симона (Берлин, Германия), Третьяковская галерея и Государственный Эрмитаж (Россия).

Тадао Андо в 1995 году был награждён «Притцкеровской премией» за высокие индивидуальные достижения в области архитектуры. Его самыми известными проектами являются здание Фонда современного искусства Франсуа Пино в Париже, здания музеев Punta della Dogana и Palazzo Grassi в Венеции (Италия), Пулитцеровский центр искусств в Миссури (США), Храм света (Япония) и другие.