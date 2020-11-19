Дошкольные образовательные организации по всему Узбекистану будут открыты к концу ноября, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства дошкольного образования.

«Специалистами Министерства дошкольного образования совместно с СЭС ведётся работа по ускорению запуска деятельности ДОО, которые ожидали разрешения Кегашей народных депутатов», — говорится в сообщении.

К началу работы и приёму детей допустят только те ДОО, которые получат разрешение СЭС. Детские сады, в которых ведутся строительные работы, проходящие реконструкцию, а также где были выявлены случаи заражения COVID-19 среди сотрудников, останутся закрытыми.

В пресс-службе отметили, что в стране сегодня открыты 5385 государственных ДОО (89%), которые посещают 691,2 тысячи детей.