Ташкентское управление экологии и охраны окружающей среды провело расследование по сообщениям о незаконной вырубке деревьев на улице Гагарина в Чиланзарском районе столицы, появившимся в социальных сетях 17 ноября.

Как сообщила пресс-служба Госкомэкологии по итогам расследования, Чиланзарское районное управление благоустройства «на основании многочисленных запросов со стороны населения» запросило заключение на проведение санитарной рубки высохших деревьев на улице Гагарина. Сухостой, отмечается в сообщении, представлял опасность причинения ущерба здоровью и имуществу граждан. В итоге было дано заключение на вырубку шести высохших и больных деревьев.

После появления сообщений в соцсетях рабочая группа из председателя Госкомэкологии, представителей Ташгорэкологии и Чиланзарского районного управления благоустройства 18 ноября посетила место происшествия.

По данным Госкомэкологии, шесть деревьев были повреждены природными факторами и являлись засохшими, соответственно, были вырублены на законных основаниях. «Вместе с этим, установлено, что одно дерево чинары было срублено Чиланзарским районным управлением благоустройства незаконно», — говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся работы по оформлению документов на незаконно срубленное дерево. Ущерб растительному миру составил 42,9 млн сумов. Для взыскания подготавливаются документы в правоохранительные органы.