Строительство международного бизнес-центра в Намангане начнется весной 2021 года. Об этом сообщил хоким Наманганской области Шавкатжон Абдуразаков в ходе посещения бывшего «Сада малышей» («Кичкинтойлар боги) на улице Амира Темура 15 ноября.

Проект на площади 6 га планирует реализовать российский предприниматель, основатель USM Holdings Алишер Усманов. Об этом сообщалось в марте 2019 года, когда президент Шавкат Мирзиёев предложил открыть международные бизнес-центр и бизнес-школу имени Алишера Усманова в Намангане.

Комплекс включит в себя конгресс-холл, бизнес-школу, 18-этажную пятизвездочную гостиницу, торговый центр, экопарк, спортивно-оздоровительные сооружения, искусственные озера, фонтаны, автостоянки и другие объекты.

«Строительство международного бизнес-центра начнется весной. В будущем здесь планируется проведение международных симпозиумов и бизнес-форумов. Это ускорит приток инвестиций в Наманган и создаст широкие возможности для делового туризма. Центр станет уникальным брендом Намангана», — сказал хоким.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе областной администрации, проект был разработан турецкими архитекторами. Приблизительная стоимость проекта оценивается в 18,5 млн долларов.

Фото: пресс-служба хокимията Наманганской области.

Кроме того, Алишер Усманов выделил 25 млрд сумов на строительство четырехэтажной библиотеки в Намангане.

Фото: Daryo.uz.