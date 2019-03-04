Российский предприниматель, основатель USM Holdings Алишер Усманов пожертвовал 50 млн долларов на программы «Обод кишлок» («Благоустроенное село») и «Обод махалля» («Благоустроенная махалля»).

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв рассказал об этом во время совещания в Намангане с участием актива области, руководителей министерств и ведомств, аксакалов, предпринимателей и молодежи.

«По программам „Обод кишлок“ и „Обод махалля“ Усманов Алишер Бурханович сделал мне предложение: „Если вы разрешите, товарищ президент, хочу выделить 50 млн долларов на программу „Обод кишлок“ Наманганской области. Как вы это воспримите?“. Я сказал, что эти деньги мы хотим выделить каждому району, по 20−25 млрд сумов. Скажу открыто, что эти деньги поступили в Ташкент. Это не обещание, он отправил наличные деньги», — рассказал глава государства в сюжете, снятом телеканалом «Узбекистан 24».

Президент предложил в качестве уникальных проектов открыть в Намангане международные бизнес-центр и бизнес-школу имени Алишера Усманова.

«Мы говорим о предпринимателях. Не все могут стать ими, нужно обучать. Родиться в Намангане и стать известным на весь мир предпринимателем — это, наверное, результат [влияния] воды и воздуха Намангана, высокого почтения и труда наманганского народа. Если будете воспитывать молодежь Намангана, то создадите почву и память на всю жизнь», — отметил Шавкат Мирзиёев.

Глава государства также сообщил, что принято решение о создании санаторно-оздоровительного комплекса в горном кишлаке Нанай. О создании рекреационной зоны в Нанае президент говорил во время визита в Наманганской области в мае 2018 года.