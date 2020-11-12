Президент Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Кашкадарью ознакомился с деятельностью Центра государственных услуг и технопарка в Карши, сообщила пресс-служба главы государства.

В центре оказываются 140 видов госуслуг. Сотрудники центра, введенного в эксплуатацию в феврале, на сегодняшний день оказали более 300 тысяч госуслуг. Около 2000 из них предоставлены через филиалы, порядка 1000 — с выездом на места. В центре также расположены приемные президента и премьер-министра.

Глава государства дал указания запустить новые виды услуг с учетом запросов граждан и расширить дистанционное обслуживание. Он подчеркнул важность информирования населения об услугах таких центров.

В каршинском IT-технопарке уже начали работать веб-дизайнеры, программисты и специалисты по робототехнике. Команда кашкадарьинской молодежи выиграла конкурс mGovAward среди студентов вузов Узбекистана на разработку лучшего мобильного приложения для государственных нужд. Созданное ими мобильное приложение для дистанционного обучения иностранным языкам получило призовые в размере 500 млн сумов, которые будут направлены на улучшение продукта.





Президент поздравил молодых программистов и поинтересовался их дальнейшими целями. Ответственным лицам он поручил поддержать этот проект и содействовать команде в разработке новых программ.

«У каждого региона свои возможности и свои актуальные проблемы. IT-парки должны создавать программные продукты именно с учетом этих особенностей. К примеру, в Кашкадарье в плохом состоянии находятся сферы мелиорации, картофелеводства, виноградарства, имеются благоприятные условия для развития животноводства, плодоовощеводства. В этих сферах нужны инновационные проекты для экономии ресурсов и повышения коэффициента продуктивности», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент поручил расширить сотрудничество между вузами, научно-исследовательскими институтами и IT-парками.