В районе перевала Камчик и автодороги А-373 Ташкент-Ош 12−13 ноября ожидается снег, временами сильный, и туман с ухудшением видимости до 50−100 м. Штормовое предупреждение опубликовал Узгидромет.

По району перевала также прогнозируется усиление ветра до 18−22 м/с. На дороге возможны снежные заносы и гололедица.

В целом, на территории Узбекистана во второй половине недели ожидается похолодание и дожди с переходом в снег, следует из прогноза Узгидромета.

Ночью прогнозируются заморозки во всех областях страны, кроме Сурхандарьи, — температура составит −3…+2 градуса, с дальнейшим понижением в Каракалпакстане и Хорезмской области до −9…−4 градусов, в Бухарской и Навоийской областях — до −7…−2 градусов.

Дневная температура к началу новой недели упадет до 0…+5 градусов.

Прогноз на вторую половину недели