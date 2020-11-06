С 1 июня следующего года в Узбекистане дети до 5 лет (это около 6 миллионов детей) будут бесплатно получать витамины и питательные микроэлементы, а дети до 10 лет — противопаразитарные препараты.

Беременным женщинам, кормящим матерям и детям до 15 лет (около 10 миллионов человек) будут предоставляться йодные препараты, а женщинам в возрасте до 35 лет (свыше 6 миллионов) — фолиевая кислота и феррум.

Постановление об этом в пятницу подписал президент Шавкат Мирзиёев. Как было отмечено на совещании под руководством главы государства по вопросам реформирования системы здравоохранения, указанные лекарства и витамины будут раздаваться семейными врачами.

Ка передает корреспондент «Газеты.uz», президент отметил, что в советское время дети и женщины бесплатно получали витамины и лекарства, но из-за неверных решений чиновников Министерства финансов эта практика была отменена. Последствия этих решений ощущаются сейчас, и приходится тратить в 10 раз больше средств на лечение, сказал он.

Президент подчеркнул, что молодежь с самого раннего возраста должна быть осведомлена о тяжелых последствиях неправильного питания и нездорового образа жизни.

Первичное звено здравоохранения должно посвящать минимум 50% своей работы обучению населения правильному питанию и физической культуре.

Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, медицинское обслуживание является фактором, обеспечивающим лишь 10% здоровья человека, отмечает пресс-служба президента. При этом генетические факторы составляют 15%, окружающая среда — 20% и, что наиболее важно, образ жизни — 55%.

Из-за низкой физической активности, переедания, особенно в вечернее время, повышенное кровяное давление наблюдается у 30%, высокий уровень холестерина — примерно у 46% населения, говорилось на совещании.

В 60% случаев тяжелое протекание коронавирусной инфекции выявило связь с сопутствующими заболеваниями, возникшими в результате нездорового образа жизни.

«Все мы должны осознать, что элементарное соблюдение здорового образа жизни — правильное питание и физическая активность — способно предотвратить многие заболевания и спасти человеческие жизни», — сказал президент.

Дефицит фолиевой кислоты и железа, по оценкам, встречается у 40% женщин, а у 55% детей в возрасте до 5 лет — анемия, вызванная нехваткой железа. 70% детей дошкольного и школьного возраста страдают кишечными паразитарными заболеваниями.

Министерствам здравоохранения, высшего и среднего специального образования, народного образования и дошкольного образования поручено со следующего года внедрить отдельные учебные часы в образовательных учреждениях для обучения детей правильному и здоровому питанию.