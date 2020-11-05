Фискальный институт образовывается на базе Центра повышения квалификации при Государственном налоговом комитете. Это предусмотрено постановлением президента от 4 ноября.

Приоритетными направлениями развития системы подготовки кадров в институте определены:

совершенствование работы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере налогообложения и финансового контроля по направлениям образования бакалавриата и специальностям магистратуры на основе кредитно-модульной системы;

воспитание кадров, способных обеспечить интересы государства и права налогоплательщиков при формировании доходов бюджета;

налаживание системы подготовки специалистов, имеющих навыки работы с передовыми информационно-коммуникационными технологиями и автоматизированными методами анализа для налоговых органов;

организацию подготовки квалифицированных кадров на основе внедрения современных методов бухгалтерского учета и финансовой отчетности, международного налогообложения, трансфертного ценообразования, анализа рисков, применения технологий бизнес-анализа (Business Intellegence) и передовых информационных технологий (Big Data) в налоговом администрировании.

Документом установлено, что институт является высшим образовательным учреждением по:

подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов с высшим образованием и научных кадров в сфере налогов и налогообложения;

подготовке кадров в сферах финансового контроля и аудита, налогового, финансового и коммерческого права, информационных технологий в экономике, а также проведению фундаментальных и научно-практических исследований на высоком уровне.

Учебный процесс в институте начнется с 2021/2022 учебного года. Там также будет введена заочная форма обучения на основе дифференцированного платного контракта, исходя из потребности органов государственного и хозяйственного управления (работодателей). В структуре института, кроме того, будет создан факультет Финансового университета при правительстве России.

Государственному налоговому комитету до марта 2021 года поручено назначить зарубежного специалиста на должность проректора института по научной работе и инновациям.

Ферганский и Ташкентский налоговые колледжи реорганизуются в Ферганский и Ташкентский налоговые техникумы при институте с этого учебного года.