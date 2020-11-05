Попытка незаконно переправить через территорию Узбекистана большой объем наркотиков выявлена на таможенном железнодорожном посту «Сариасия» в Сурхандарьинской области, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Грузовой поезд, прибывший из Таджикистана и проезжающий транзитом через Узбекистан, таможенники осматривали инспекционно-досмотровым комплексом. Внимание сотрудников привлекли подозрительные сканерные изображения одного из вагонов.





При помощи служебных собак удалось выяснилось, что на дне вагона были оборудованы тайники. В результате вскрытия и осмотра тайников были найдены завернутые в полиэтилен и обмотанные скотчем 23 пластиковых контейнера емкостью 5 литров.

В четырех контейнерах был обнаружен героин весом 11,9 кг, а также 2,6 кг гашиша. В остальных 19 контейнерах находилось гашишное масло — концентрированный продукт из конопли — общим весом 81,3 кг.

После этого сотрудники таможни и пограничники провели дополнительный таможенный контроль поезда на железнодорожной станции «Дербенд» в Байсунском районе. В результате на дне еще одного вагона был выявлен тайник с 21 таким же контейнером, в них обнаружили гашиш общим весом 30,6 кг и гашишное масло — 45,9 кг.





Таким образом, предотвращен незаконный провоз в общей сложности 172,5 килограммов наркотических средств. По выявленному факту возбуждено уголовное дело.

Как отметили в пресс-службе ГТК, для предотвращения подобных правонарушений на таможенных постах страны установлено 19 досмотровых комплексов для контроля и рентгеновского досмотра грузовых автомобилей, железнодорожных составов и вагонов.