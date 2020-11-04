За девять месяцев 2020 года в центры реабилитации по всему Узбекистану обратились 168 мужчин, которые подвергались физическому насилию. Об этом в среду на брифинге в АИМК сообщила пресс-секретарь Министерства махалли и поддержки семьи Саодат Боймирзаева.

По ее словам, к настоящему моменту в Узбекистане действуют 197 центров реабилитации, где лицам, оставшимся в тяжелом социальном положении и столкнувшимся с семейными проблемами и бытовым насилием, в анонимном порядке оказывается медицинская, психологическая, социальная, педагогическая, правовая и другие виды помощи.

К примеру, за девять месяцев этого года в центр поступило 14849 обращений. В 5796 случаях оказана психологическая помощь, в 3680 — юридическая, в 503 случаях граждане получили медпомощь, еще в 1553 — оказаны другие виды помощи.

Сообщается, что с 2577 обратившимися лицами работали психологи центра, а 497 граждан получили первую медицинскую помощь и были направлены в медучреждения, в общежития центров были размещены еще 442 человека.

Уточняется, что 9870 обратившихся или же 67% от общего числа приходили только за юридической или психологической консультацией, в их обращениях не было обнаружено признаков насилия.

«Так, если в 2000 случаях была предоставлена юридическая помощь, то еще 1539 человек получили консультации юристов. Оказано содействие в оформлении правовых документов 217 гражданам, еще 189 — в получении охранного ордера. Специалисты центра также выступили в качестве представителей 55 человек на судах и других ведомствах», — заявила Саодат Боймирзаева.

Пресс-секретарь министерства добавила, что встречаются случаи, когда в центр обращаются дети и мужчины. С начала года за помощью пришли 18 детей и 168 мужчин, которые подвергались физическому насилию.