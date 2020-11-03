Группа неизвестных вечером в понедельник устроила серию нападений в центре Вене, сообщает РИА Новости. В результате атаки 3 человека погибли, 15 ранены.

Один нападавший был убит, остальные смогли скрыться. Власти считают случившееся терактом.

Мотивы, точное число и личности преступников пока не известны. Детали правоохранительные органы не раскрывают, поскольку операция по задержанию нападавших продолжается. Жителям Вены предписали оставаться дома.

Нападения начались со стрельбы на улице Сайтенштеттенгассе — недалеко от этого места расположена синагога. Всего полиция и МВД сообщили о шести местах нападений.