Учитывая завершение продаж в жилом комплексе Assalom Maxtumquli, компания Golden House начала строительство нового — Assalom Maxtumquli 2.

Assalom Maxtumquli 2 — это такой же яркий и современный жилой комплекс на ул. Махтумкули. У него есть множество преимуществ:

удобное расположение в новом центре столицы с хорошей инфраструктурой;

реализуемые квартиры предоставляются с готовом ремонтом под ключ;

в качестве бонуса квартиры оснащены кухонным гарнитуром стоимостью 18 млн сумов.





А до 15 ноября действуют скидки до 20 млн сум на покупку. Это отличная возможность приобрести квартиру с выгодой и по оптимальным ценам.

Чтобы добраться до нового жилого комплекса, необходимо перейти дорогу от Assalom Maxtumquli и направиться в сторону новой и трехуровневой транспортной развязки. Территория нового комплекса находится в 8−10 минутах ходьбы.

Если планируется поездка в офис продаж на автомобиле, то ориентиром служит большая транспортная развязка, расстояние от которой всего 500 м.

Строительство нового жилого комплекса идет полным ходом и поднимаются сразу два дома. Завершение этих домов планируется на начало 2021 года.

Офис продаж Assalom Maxtumquli: Яшнабадский р-н, ул. Махтумкули.

Телефон: (+998) 78−147−55−88.

Центральный офис продаж Golden House: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осиё, 3.

Call-центр: (+998) 78−150−11−11.

Сайт: assalom.gh.uz

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