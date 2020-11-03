Учитывая завершение продаж в жилом комплексе Assalom Maxtumquli, компания Golden House начала строительство нового — Assalom Maxtumquli 2.
Assalom Maxtumquli 2 — это такой же яркий и современный жилой комплекс на ул. Махтумкули. У него есть множество преимуществ:
- удобное расположение в новом центре столицы с хорошей инфраструктурой;
- реализуемые квартиры предоставляются с готовом ремонтом под ключ;
- в качестве бонуса квартиры оснащены кухонным гарнитуром стоимостью 18 млн сумов.
А до 15 ноября действуют скидки до 20 млн сум на покупку. Это отличная возможность приобрести квартиру с выгодой и по оптимальным ценам.
Чтобы добраться до нового жилого комплекса, необходимо перейти дорогу от Assalom Maxtumquli и направиться в сторону новой и трехуровневой транспортной развязки. Территория нового комплекса находится в 8−10 минутах ходьбы.
Если планируется поездка в офис продаж на автомобиле, то ориентиром служит большая транспортная развязка, расстояние от которой всего 500 м.
Строительство нового жилого комплекса идет полным ходом и поднимаются сразу два дома. Завершение этих домов планируется на начало 2021 года.
Офис продаж Assalom Maxtumquli: Яшнабадский р-н, ул. Махтумкули.
Телефон: (+998) 78−147−55−88.
Центральный офис продаж Golden House: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осиё, 3.
Call-центр: (+998) 78−150−11−11.
Сайт: assalom.gh.uz
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Тимофей Ильенко
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