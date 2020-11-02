Частная школа Охbridge International School и университет Yeoju Technical Institute in Tashkent заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь успешные выпускники OIS могут без экзаменов поступить в ҮTIT и получить востребованную профессию.
Стороны будут сотрудничать в целях создания благоприятных условий для реализации общеобразовательных программ, формирования профессиональной ориентации учащихся OIS, подготовки высококвалифицированных кадров и востребованных специалистов с современными навыками.
У выпускников школы, поступивших в университет, будет возможность участвовать в программах обмена и получения совместных или двойных дипломов. Также они смогут продолжить обучение в Hanyang University, Chungbuk National University, Hankyong University, Chosun University, Busan University of Foreign studies, Jeonju University, Chungcheong university (Республика Корея), United Business Institutes (Бельгия) и Yeoju Institute of Technology.
Студентам будет предоставлен выбор специальности в следующих сферах:
- архитектура и градостроительство;
- альтернативная энергия;
- строительство;
- проектирование информационных систем;
- управление бизнесом;
- международные экономические отношения;
- международный маркетинг;
- туризм;
- эстетика красоты;
- дизайн одежды;
- корейская филология;
- начальное образование;
- дошкольное образование;
- финансы;
- банковское дело.
Главное направление сотрудничества между Yeoju Technical Institute in Tashkent и Охbridge International School — это проведение специальных элективных курсов, где кроме обучения познакомят с понятием о будущей профессии. В отдельных случаях это обеспечит поступление в вуз без экзаменов.
Сотрудничество между образовательными учреждениями даст возможность повышать квалификацию и преподавательскому составу OIS.
Это новый формат обучения, общий для школы и вуза. Он является важным фактором их интеграции и условием оптимизации преемственности. Подобная преемственность позволяет не только дать ученику полное среднее образование, подготовить его к поступлению в вуз. Она также будет способствовать развитию его познавательных и коммуникативных возможностей, формированию творческого и научного мышления.
Школа Oxbridge International School реализует программу Международного бакалавриата для детей от 4 до 15 лет. По окончанию школы выдается IB-диплом, с которым абитуриенты могут поступить в известные мировые вузы. На данный момент около двух тысяч университетов, среди которых Гарвард, Стэнфорд, Оксфорд, Кембридж, Принстон, Массачусетский технологический институт, Йель, Национальный университет Сингапура признают диплом IB. В России с дипломом IB принимают в МГУ, Плехановский университет и МГИМО.
Oxbridge International School приглашает всех заинтересованных родителей и их детей стать частью школы и получить высококлассное международное образование в Ташкенте.
Подробную информацию можно получить по телефонам: (+998) 71−263−00−15, (+998) 90−900−50−55, (+998) 71−263−00−14 или в школе Oxbridge International School.
Сайт: oisuzbekistan.com
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