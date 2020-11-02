Ресепшн — это зона, где каждого встречает круглосуточный консьерж. А лобби — входная группа или подъезд в более привычном понимании. Именно это пространство будет встречать гостей и резидентов на первой линии Mirabad Avenue.





Комфортабельное лобби площадью 150 кв. м и высотой потолков 6 м подчеркнет премиальный статус резиденции.





Благодаря панорамным окнам интерьер входной группы освещает естественным светом зону ожидания.





В лобби, отделанном латунью, ониксом и итальянским мрамором, будет принимать гостей консьерж, готовый помочь с решением любых вопросов 24 часа в сутки.





Подняться до апартаментов здесь можно на двух скоростных и бесшумных лифтах немецкого бренда Thyssen Krupp. Их дизайн и цвет были специально разработаны под стиль резиденции.





Чем отличается премиальное жилье от остального

Комфортом и сервисом, который предоставляет квалифицированный персонал, понимающий потребности жильцов и готовый соответствовать высоким требованиям.

Здесь сотрудники помогут с вызовом обслуживающего персонала, заказом такси, подачей автомобиля, доставкой покупок и многим другим.

Не выходя из квартиры, можно будет отправить вещи в химчистку или даже вызвать портного.

Также премиум-класс отличается своей инфраструктурой. Больше не нужно никуда ехать, чтобы поужинать в роскошном ресторане — они будут находиться прямо на аллее у дома.





Резиденция Mirabad Avenue в 2018 году стала обладателем трех наград International Property Awards.

Номинации «Архитектура смешанного использования», «Строительство резиденций» и «Комплексное строительство» достались Mirabad Avenue, добавив ко всему прочему мировое признание и внимание.

Номинантами премии были строительные компании из Среднеазиатского и Тихоокеанского регионов.





Подробную информацию можно получить в офисе продаж Mirabad Avenue и по телефону: (+998) 78−777−77−78.

Адрес отдела продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

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Сайт: mirabad.uz

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