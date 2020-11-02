На выборах в однопалатный парламент Грузии победу одержала правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Это следует из предварительных официальных результатов, опубликованных Центральной избирательной комиссией в воскресенье, 1 ноября, после подсчета более 90% бюллетеней, сообщило Deutsche Welle.

По оценке ЦИК, правящая партия набрала чуть более 48% голосов избирателей. Председатель партии Бидзина Иванишвили поздравил сторонников с победой на выборах, не дожидаясь предварительных официальных данных и ссылаясь на экзитполы.

Оппозиционную партию «Единое национальное движение» (ЕНД) поддержали около 27% проголосовавших, показывают данные ЦИК. «Европейская Грузия — движение за свободу» и пророссийская партия «Альянс патриотов» получили более 3% голосов. Всего 1-процентный избирательный барьер преодолевают 9 партий.

По словам исполнительного секретаря «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, правящая партия в парламенте на данный момент получает 76 мандатов. Это дает ей возможность единолично сформировать правительство.

Грузинская оппозиция считает выборы сфальсифицированными. Лидеры оппозиционных партий намерены просить международных наблюдателей не признавать парламентские выборы легитимными.

В воскресенье в центре Тбилиси у здания парламента прошла акция оппозиции. Ее лидеры объявили о перманентных протестах и проведении масштабной акции 8 ноября и требуют проведения новых выборов в свободной обстановке, пишет BBC.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, с 2004 по 2015 годы являвшийся лидером ЕНД, назвал итоги парламентских выборов триумфом грузинских оппозиционных сил. Он считает первоочередной задачей формирование правительства национального единства с другими оппозиционными партиями. Михаил Саакашвили добавил, что не будет претендовать на пост премьер-министра в этом правительстве.

Парламентские выборы в Грузии проходили по новым правилам. Порог для прохождения партий снижен с 3% до 1%. В выборах принимали участие 48 партий и два блока. В парламент Грузии выбирают 150 депутатов: 120 — по спискам и 30 — по мажоритарной системе. Парламент избирается на четыре года.