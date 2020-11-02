Банк «Асака» в сотрудничестве с ЕОПЦ выпустил кобейджинговую карту Mastercard. Это революция в банковской сфере Центральной Азии: теперь одну и ту же карту можно использовать для получения зарплаты в сумах, переводов в национальной и иностранной валюте, использования в банкоматах и терминалах в зарубежных поездках и оплаты любых покупок в интернете.

Начальник департамента розничного бизнеса банка «Асака» Бекзод Тангматов рассказал, какие еще возможности появились у держателей новых карт, как будет развиваться этот рынок дальше и как должно измениться отношение клиентов к безопасности данных.

Во всем мире людям не нужно открывать отдельные карты для получения зарплаты и заграничных поездок или покупок в интернете. В Узбекистане же вплоть до настоящего времени существовала система отдельных «внутренних» карт системы UzCard и международных Mastercard или Visa. Это достаточно неудобно: приходится постоянно сталкиваться с конвертацией, открывать счета в разных банках, есть также проблемы со снятием денег в банкоматах.





Решением в такой ситуации стали кобейджинговые карты Mastercard, которые работают сразу в нескольких платежных системах. Банк «Асака», как и весь рынок, какое-то время ждал, что инициатива по их выпуску возникнет у кого-то из местных игроков. Но этому мешали два фактора: во-первых, слабая система маркетинга в банковском секторе, а во-вторых, необходимость для банка являться прямым членом системы Mastercard, то есть принципалом. Таких банков по стране — единицы, и банк «Асака» уверенно входит в их число.

Банк «Асака» решил запустить этот проект совместно с ЕОПЦ, провел переговоры с системой Mastercard и на сегодняшний день может представить всем своим клиентам кобейджинговую карту UzCard и Mastercard. Проект сертификации был непростым, потребовал от банка и ЕОПЦ максимальной сосредоточенности при проведении множества тестов Mastercard на безопасность транзакций, а также на поддержку всех требуемых международной платежной системой операций.

По согласованию с Mastercard, банк «Асака» получил разрешение на выпуск карт для остальных банков страны, вне зависимости от того, является ли банк участником Mastercard.

«Несмотря на то, что до этого в Узбекистане уже были запущены кобейджинговые карты UzCard c UnionPay и „Мир“, мы считаем, что международная платежная система Mastercard более популярна, так как больше представлена во всем мире. Кроме того, она является наиболее быстрорастущим участником рынка, разделяя его вместе с компанией Visa».





Как работают кобейджинговые карты?

С кобейджинговыми картами Mastercard-Uzcard платежи и операции по карте выходят за пределы Узбекистана.

«Раньше сумовая зарплатная карта работала только в пределах страны, теперь эта же карта может использоваться в банкоматах и терминалах в любом уголке мира. Ей можно оплачивать покупки на любых интернет-магазинах и сайтах, а также получать переводы как в национальной, так и в иностранной валюте внутри страны или из-за рубежа».

Новые кобейджинговые карты имеют функцию NFC, то есть поддерживают бесконтактные платежи. Для оплаты достаточно только прикоснуться к терминалу, не отдавая карту кассиру.

Для безопасности операций в интернете на карте появился CVC код, без знания которого постороннему невозможно совершить операцию в интернете от имени клиента.

Держателю карты открывается только один счет, для отслеживания баланса на счете есть специальное приложение. Конвертация происходит автоматически — причем курс при этом устанавливается не коммерческим банком, а платежной системой Mastercard.

Новые кобейджинговые карты обслуживаются как в банкоматах UzCard, так и в банкоматах Humo и могут быть пополнены наличными в сумах через банкомат или валютой через кассу банка.

Открытие карты по Узбекистану занимает всего 48 часов. Стоимость открытия — 30 тысяч сумов, при этом неснижаемый депозит составляет 50 тысяч сумов. В будущем мы планируем запустить доставку прямо до дома по всей стране.

«Мы надеемся, что уже до конца этого года большинство банков в Узбекистане также начнут сотрудничать с Mastercard через наш банк, а в перспективе все карты в стране станут кобейджинговыми. В результате мы сможем полностью избавиться от системы внутренних и заграничных карточек».





Новые карты и новые правила безопасности

С появлением новых карт их держателям стоит начать относиться внимательнее к основам безопасности: раньше у нас была только одна внутренняя закрытая платежная система, все деньги страны были внутри Узбекистана.

Сейчас же банк «Асака» присоединился к международной системе, и держателям карт нужно это учитывать и понимать, что их средства могут стать целью для мошенников по всему миру. В условиях закрытой системы можно было не бояться хакерских атак, снятий денег, мошенничества, но сейчас риск таких вмешательств повышается.

«Наш банк обеспечил максимальную безопасность программного обеспечения, но важно озаботиться сохранностью своих средств и клиенту: никому не сообщать пин-код, CVC-код и номер карты, не вводить свои данные на подозрительных сайтах».

Masterсard (NYSE: MA) — глобальная технологическая компания, работающая в платежной индустрии. Миссия компании — обеспечивая безопасные, простые, технологичные и доступные транзакции, развивать и усиливать цифровую экономику, дающую преимущества всем и повсюду.

Используя защищенные данные и сети, создавая партнерства и опираясь на то, что вдохновляет, Mastercard предоставляет инновации и решения, которые помогают людям, финансовым институтам, правительствам и бизнесам реализовать свой наибольший потенциал. Культура Mastercard и все, что она делает внутри компании и за ее пределами, определяется в соответствии с коэффициентом нравственности (decency quotient, DQ). Mastercard ведет бизнес более чем в 210 странах и территориях и создает устойчивый мир, который открывает бесценные возможности для всех.

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