Государственный центр тестирования при Кабинете министров Узбекистана приобрел для абитуриентов, участвовавших во вступительных экзаменах, кепки, маски, воду и ручки за сумму свыше 13,4 млрд сумов. Внимание на это обратил Telegram-канал Davletovuz, приведя данные сайта государственных закупок.





2 сентября ГЦТ заключил договор с Baoyu Tekstil Trikotaj Servis на покупку 100 тысяч кепок по 8350 сумов каждая (итого — 835 млн сумов).

Однако большую часть заказа в объеме 1 миллиона кепок выполнило совместное предприятие Boburxon Bn Nodirxon. Одна кепка с учётом НДС обошлась в 7100 сумов (итого 7,1 млрд сумов). Согласно протоколу комиссии по закупкам, на поставку кепок претендовали три компании, но у Boburxon Bn Nodirxon было лучшее по цене предложение.

Кроме того, ГЦТ потратил свыше 1,5 млрд сумов на питание сотрудников, привлеченных к проведению тестовых испытаний.

Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев в своем посте в Telegram указал на «признаки незаконного присвоения средств ГЦТ путем сговора в процессе заказа и покупки кепок и продуктов питания», а также на «следы коррупции».

Он призвал Генеральную прокуратуру и Агентство по противодействию коррупции расследовать дело и дать правовую оценку, отметив, что процесс должен быть открытым и проходить без чьего-либо давления.

Государственный центр тестирования, комментируя информацию о закупках, сообщил, что кепки закупались для защиты абитуриентов от солнца. Предприятие Boburxon Bn Nodirxon, обещавшее поставить 1 миллион единиц головного убора, не смогло выполнить заказ, и первый договор был отменен.

В связи с этим было подписано дополнительное соглашение, в рамках которого ГЦТ приобрел 69506 кепок на 493,5 млн сумов. Договоры на поставку кепок были подписаны и с другими предприятиями.

Что касается организации питания, то ГЦТ объяснил, что наблюдатели и персонал, участвовавшие в экзаменах, находились в зоне испытаний в течение 15 часов — с 06:00 до 20:00. Чтобы обеспечить их своевременным и качественным обедом, были подписаны контракты с различными предприятиями в каждой области.

Дороже всего питание оказалось в Ташкенте, где за 13 дней было организовано 12610 обедов (одноразовая посуда, блюда, салаты, хлеб, булочки, вода) стоимостью 31 тысяча сумов каждый (с доставкой) на общую сумму 390,9 млн сумов. Исполнителем заказа стала компания Asian Aristocrat.

Следующий по объёму контракт был подписан в Самаркандской области, где было организовано 5467 обедов по 25 тысяч сумов в течение 12 дней на общую сумму 136,6 млн сумов. Выполняло заказ частное предприятие Moxigul shirin taomlari.