АКБ «Узпромстройбанк» подписал с компанией по рефинансированию ипотеки Узбекистана (УзКРИ) генеральный договор рефинансирования на сумму 337 млрд сумов. Это предоставит клиентам банка возможность оформления ипотечных кредитов на выгодных условиях не только на приобретение нового жилья, но и недвижимости на вторичном рынке.

По состоянию на 1 августа 2020 года объем ипотечных кредитов банков Узбекистана составляет 25 трлн сумов или 4% ВВП страны. Однако нехватка долгосрочных ресурсов для банков и развивающихся вторичных ипотечных рынков является одной из основных проблем развития ипотечного рынка в республике.

Указ президента Узбекистана от 13 мая 2019 года «О дополнительных мерах по развитию и расширению рынка ипотечного кредитования» служит важным руководством к действию в совершенствовании механизмов предоставления ипотечных кредитов и повышении возможностей доступа всех слоев населения к ним на основе рыночных принципов.

Новое соглашение, подписанное между «Узпромстройбанком» и УзКРИ, предоставляет возможность узбекистанцам оформить ипотечный кредит на жилье как на первичном, так и на вторичном рынках на основе ставки 18% годовых сроком до 20 лет.

«По инициативе главы нашего государства осуществляется широкомасштабная работа в деле обеспечения населения страны всесторонне комфортным, доступным, качественным жильем. Увеличение при этом объемов, предоставляемых финансовыми учреждениями ипотечных кредитов на выгодных условиях, служит важным фактором в обретении нашими соотечественниками своей малой родины. Сегодняшнее соглашение создаст для клиентов нашего банка возможность получения ипотечных кредитов на еще более выгодных условиях», — рассказал первый заместитель председателя правления «Узпромстройбанка» Азиз Акбаржонов.

«Сейчас мы находимся на очень важном этапе рынка ипотечных кредитов. Наша компания в качестве небанковского финансового института, специализирующегося на развитии ипотечных рынков, обеспечивает „Узпромстройбанк“ долгосрочными ресурсами. Мы рады тесному сотрудничеству с лидирующим по многим аспектам финансовым институтом, обладающим в банковской сфере высоким потенциалом и не менее высокими целями», — поделился генеральный директор УзКРИ Муроджон Фарманов.

«Узпромстройбанк» в качестве одного из крупных коммерческих банков в Узбекистане ныне имеет разветвленную по республике широкую сеть филиалов, оказывает услуги более миллиону розничных клиентов.

Узбекская компания ипотечного рефинансирования в качестве небанковской финансовой организации создана Министерством финансов 14 ноября 2019 года. Ее цель — создание жилищного фонда на выгодных условиях и развитие отечественного ипотечного рынка на основе коммерческих условий. В настоящее время 12 банков являются акционерами компании.

На правах рекламы.