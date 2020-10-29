В ночь на 29 октября в возрасте 77 лет в Ташкенте скончался народный поэт Узбекистана Омон Матжон, сообщила пресс-служба Союза писателей.

Омон Матжон родился в 1943 году в Гурленском районе Хорезмской области. Окончил Самаркандский государственный университет.

В 1969—2002 годах работал редактором, затем начальником отдела в издательстве литературы и искусства имени Гафура Гуляма. Позже был главным редактором журнала «Ёшлик» и директором издательства «Чулпон». До недавнего времени занимал должность главного редактора журнала «Гулхан».

С 1960-х годов в прессе публиковались его стихи. Среди изданий его избранных стихов — «Очик деразалар» («Открытые окна», 1970), «Карвон кунгироги» («Колокол каравана», 1973), «Ёнаётган дарахт» («Горящее дерево, 1977), «Ярадор чакмок» («Раненая молния», 1979), «Хаккуш кичкириги» («Крик кваквы»), «Сени яхши кураман» («Я люблю тебя», 1983), «Гаплашадиган вактлар» («Времена разговоров», 1986) и другие.

В 2000 году было опубликовано его произведение «Ардахива», посвященное 2700-летию книги Авеста, в 2002 году — произведение «Халоскор рух» («Дух-освободитель») о жизни и творчестве Ходжа Ахрора Вали.

Омон Матжон перевёл ряд произведений с иностранных языков на узбекский язык. В частности, это работы мировых классиков Ф. Шиллера и Ш. Бодлера, а также произведения Е. Евтушенко, Р. Гамзатова, Ш. Петёфи, Ю. Марцинкявичюса, Б. Кербабаева и другие.