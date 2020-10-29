В Узбекистане осуществляется активная работа по расширению международного сотрудничества и налаживанию взаимовыгодных связей.

Недавно посольство Узбекистана в Израиле совместно с израильским экспортно-кредитным агентством «Ашра» и ведущими финансовыми компаниями республики провели онлайн-презентацию торгово-экономического и инвестиционного потенциала Узбекистана.

В мероприятии с израильской стороны приняли участие компании в сферах сельского и водного хозяйства, медицины, информационных технологий, телекоммуникаций, «зеленых технологий», банковско-финансового сектора.





В ходе диалога израильская сторона получила подробную информацию о современном экономическом положении Узбекистана с учетом последствий пандемии коронавируса. В том числе была представлена информация о приоритетных направлениях развития промышленности, сельского хозяйства и банковской системы.

Представители «Агробанка» получили подробные ответы на интересовавшие их вопросы о развитии деловых связей с израильскими банками и ведущими финансовыми компаниями, а также высказали свои предложения по сотрудничеству.

Достигнута договоренность о привлечении долгосрочных кредитных линий для развития отраслей экономики.

В онлайн-презентации также активно участвовали представители соответствующих министерств и ведомств, а также руководство банка.

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