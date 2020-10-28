Кабинет министров 27 октября принял постановление «О мерах по трансформации высших учебных заведений при сотрудничестве с престижными зарубежными образовательными учреждениями», сообщила Norma.uz.

Документом определены основные направления трансформации — это цифровизация образовательного процесса в вузах, расширение методов проектного обучения, создание инновационных образовательной среды и исследований, развитие навыков предпринимательства у студентов, и превращение вузов в центры развития образования и науки.

Министерству высшего и среднего специального образования поручено до 1 марта 2021 года провести открытый конкурс для отбора пяти вузов, а до 1 мая 2021 года — разработать и утвердить программу трансформации высших учебных заведений.

Вузы, участвующие в программе трансформации, должны будут поэтапно перейдут на систему самофинансирования и, начиная с 2021/2022 учебного года, в порядке эксперимента самостоятельно формировать параметры приема на платно-контрактной основе в направления бакалавриата.

Кроме того, эти вузы смогут самостоятельно проводить вступительные экзамены при согласовании с государственной комиссией. Они также будут приглашать преподавателей из зарубежных вузов-партнеров и начнут поэтапно внедрять преподавание предметов на иностранных языках, пишет Norma.uz.