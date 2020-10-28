Медицинские работники по всей Испании начали во вторник всеобщую забастовку в разгар второй волны пандемии коронавируса. Ожидается, что стачки будут проводиться каждый последний вторник месяца до тех пор, пока власти страны не отреагируют на требования врачей, сообщило ТАСС.

Это первая за 25 лет забастовка сектора на национальном уровне. Ее организатором стала Государственная конфедерация медицинских профсоюзов. По ее версии, решение о проведении стачки «вызвано текущей ситуацией, с которой сталкиваются профессионалы из-за нехватки финансирования и серьезных недочетов в планировании и управлении, которые негативно влияют на жизнеспособность национальной системы здравоохранения, подрывают качество медицинской помощи, которая должна предоставляться подданным и пациентам, и особым образом ухудшили условия работы и профессиональной подготовки врачей».

В конфедерации потребовали улучшения условий труда и пожаловались на «абсолютное отсутствие диалога между органами здравоохранения и организациями, объединяющими специалистов отрасли». Профсоюзы считают, что из-за пандемии ситуация только усугубилась.

Медики также выступили против указа, одобренного властями около месяца назад на фоне распространения коронавируса. Как считает конфедерация, в ответ на вторую волну пандемии «единственным решением, которое предлагает государство, является наем медсестер для выполнения работы врачей, экспресс-признание дипломов специалистов, полученных в странах, которые не входят в состав ЕС». По версии профсоюзов, решения властей ведут к «фатальному ухудшению качества медицинского обслуживания населения».

По данным газеты El Mundo, поддержать стачку могут более 150 тысячи врачей. Несмотря на забастовку, власти установили обязательный к исполнению минимальный уровень услуг. Ассоциация медиков Мадрида выразила мнение, что установленные правительством региона «минимальные услуги близки к 100%», что «де-факто препятствует праву на забастовку».

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено почти 1,1 миллиона инфицированных, более 35 тысяч пациентов умерли. Три дня назад правительство Испании ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого рассчитывает продлить до мая будущего года.