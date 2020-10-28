Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 октября провел видеоселекторное совещание по вопросам реформирования государственных предприятий и приватизации государственных активов, сообщила пресс-служба главы государства.

Участники совещания обсудили подписанный указ президент о мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации госактивов.

Согласно документу, меры коснутся более чем 2000 госактивов. Из них запланировано выставить на торги 479 предприятий и 15 объектов недвижимости, подготовить 62 предприятия к приватизации, трансформировать 32 предприятия и отрасли, усовершенствовать деятельность 507 рынков. Кроме того, на торги будут выставлены 386 объектов, указанных в предыдущих актах, и 559 объектов, на реализацию которых уполномочены хокимы.

«Скажем прямо: немалое количество постановлений по приватизации было принято и прежде. Однако многие предприятия и объекты остаются нереализованными, не приносят пользу ни государству, ни предпринимателю, поскольку ни один руководитель не „спустился вниз“ и не довел знания и методику в этом деле до конечного адресата», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Отмечено, что прежде всего необходимо подобрать отдельный подход к каждому из предлагаемых предпринимателям 479 предприятий и выставлять их на торги в упрощенном порядке.

К примеру, предприятие «Техник таъмирлаш-бутлаш» в городе Карши располагает 2 га земли и сооружениями общей площадью 6500 кв. м., которые не используются. При этом сотни местных предпринимателей обратились с просьбой выделить им землю. Таких примеров множество и в других регионах, указывает пресс-служба.

Поручено провести инвентаризацию пустующих земельных участков и сооружений, а невостребованные предприятиями активы выставлять на аукцион. Дано указание создать новые рабочие места за счет приватизации государственных объектов, указанных в принятых ранее постановлениях, а также тех, полномочия по реализации которых были переданы хокимам областей.

Глава государства отметил важность организации для населения и предприятий консультационных клиник и колл-центра по вопросам приватизации, создания и распространения на местах соответствующего методического пособия. Ход приватизации будет регулярно освещаться и на телевидении.

«Во главе с хокимом области, хокимом района будет создана клиника по вопросам приватизации. Клиника будет ставить диагноз предприятию. Но клиника должна работать 24 часа в сутки, быть организацией, которая простыми словами отвечает на все вопросы людей. Чтобы сюда мог прийти любой желающий и задать любой вопрос… Нужно быть открытыми, справедливыми, не должно быть коррупции. Это система по поддержке предпринимателей», — заявил он.

Фото: пресс-служба президента.

Палатам Олий Мажлиса рекомендовано широко пропагандировать суть указа президента и установить парламентский контроль за прозрачностью процессов приватизации и соблюдением принципов справедливости.

«Нужно провести реформы и перейти на рыночный путь, либо окостенеть по-старому. Будут реформированы 32 отрасли. Все они закостенели. Если руководители отраслей и регионов поймут новые методы трансформации для перехода на рыночную экономику, то мы с вами будем единодушны», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Президент призывал оказывать поддержку предпринимателям и «не бросать их одних в океане».

«Нужно передать объекты в качестве имущества для граждан Узбекистана. Пусть [предприниматель] возьмет кредит, думает о своих интересах, но также создает рабочие места и увеличивает поступления в бюджет. Нужно любить этого предпринимателя. Он тоже гражданин Узбекистана. А мы смотрим на него с каким-то злым выражением лица. Быть предпринимателем нелегко. Не нужно его бросать в океан. Нужно оказывать ему поддержку и подставлять плечо или нет? Если мы сможем изменить это мировоззрение, то в обществе будет изменение», — считает он.

Как ранее сообщала «Газета.uz», к приватизации в Узбекистане подготовят 62 госактива, включая бизнес-центр Poytaxt, гостиницу Hyatt Regency Tashkent, Coca-Сola Uzbekistan, винодельческие, строительные, нефтегазовые предприятия и другие.