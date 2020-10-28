Президент Узбекистана 27 октября подписал закон «О профилактике и лечении наркологических заболеваний», он вступит в силу через три месяца. Документ опубликовала газета «Народное слово».

Документ меняет порядок помещения наркозависимых на принудительное лечение. Ранее этот порядок регламентировался законом «О принудительном лечении больных хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией». Новым законом этот документ признан утратившим силу.

Прежде принудительное лечение применялось к «больным хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, нарушающим общественный порядок, права других лиц, либо создающим угрозу безопасности, здоровью и нравственности населения».

Теперь же основанием для применения принудительного лечения станет решение суда в отношении лиц, страдающих наркологическими заболеваниями, создающих угрозу безопасности и здоровью окружающим либо нарушающих общественный порядок, права других лиц, которые в течение года более одного раза привлекались к административной ответственности за совершение административных правонарушений в состоянии опьянения психоактивными веществами и были предупреждены о возможности их направления на принудительное лечение.

Подобное предупреждение выносит начальник территориального органа внутренних дел. Оно объявляется лицу, которое могут поместить на лечение, сотрудником органов внутренних дел с вручением ему копии предупреждения.

Признание лица, страдающего наркологическим заболеванием, нуждающимся в принудительном лечении выполняют специализированные медицинские комиссии в структуре наркодиспансеров. Они выносят медицинское заключение на основании данных, полученных в процессе клинического обследования, а также сведений, содержащихся в материалах дел, представленных правоохранительными органами.

Отметим, что согласно новому закону понятие наркологического заболевания включает в себя не только наркоманию, но и хронический алкоголизм и токсикоманию. Согласно трактовке документа, это хроническое прогрессирующее заболевание, характеризующееся патологическим влечением к психоактивным веществам, а также психическими, физическими и социальными последствиями хронической интоксикации этими веществами.

В законе описываются права лиц, страдающих наркотическими заболеваниями, в том числе на получение информации о характере их заболеваний, методах лечения и реабилитации, участие в выборе условий (амбулаторных или стационарных) проведения лечения, объема и методов лечебного воздействия и на отказ от предлагаемого лечения или его прекращение на любом этапе (за исключением случаев принудительного лечения).

В законе говорится, что государство гарантирует экстренную медицинскую помощь при острой интоксикации психоактивными веществами, алкогольных и интоксикационных психозах, обусловленных употреблением психоактивных веществ. Кроме того, власти гарантируют консультативно-диагностическую, лечебную, психопрофилактическую, реабилитационную, социальную помощь в амбулаторных и стационарных условиях.

В отличие от предыдущего закона почти 30-летней давности, новый предусматривает порядок не только принудительного, но и добровольного лечения, а также профилактику наркозаболеваний. Последняя, в частности, включает выявление и устранение причин и условий, которые способствуют распространению и немедицинскому употреблению психоактивных веществ, в том числе злоупотреблению алкоголем, предупреждение развития их негативных личностных, социальных и медицинских последствий.