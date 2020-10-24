20 октября Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило о прорыве цистерны объемом 2000 кубометров в садово-виноградарском товариществе (СВТ) «Авиастроитель» в Паркентском районе Ташкентской области. По данным министерства, в результате происшествия частичный ущерб был нанесен восьми домам. Корреспондент «Газеты.uz» посетила поселок и поговорила с его жителями, а также с администрацией района.

Ущерб

СВТ «Авиастроитель» расположено между трассой Янгибазар-Паркент и пересохшим руслом реки Паркетнсай. Вдоль ее обрывистого берега громоздится строительный мусор. Отсюда видно, как почти у самого въезда на 7-ю улицу поселка люди размеренно разбирают кирпичи, машут лопатами, о чем-то беседуют друг с другом — и все это на фоне двух исполинских ржавых цистерн.





Во вторник утром емкостей было три. Сейчас самая крупная из них развалена. Накренившаяся крышка цистерны частично лежит на сырой земле. Рабочие делят ее на части. Каждый раз, когда от большого листа металла отламывается очередной кусок, в воздухе на секунду повисает глухой звук — такой обычно слышишь, когда погружаешься в воду.

20 октября в 4:30 утра эта самая крышка цистерны летела в дом №499. За минуту до этого хозяйка дачи Ирина Мирзаева услышала хлопок. Вскочив, она выглянула в окно и увидела, как на нее несется нечто необъятное и опасное. Ее зять Исмаил Ташпулатов тоже проснулся. Он схватил 6-летнюю дочку, и семья без оглядки ринулась на улицу.

Ирина Мирзаева на фоне своего дома.

Дача Ирины Мирзаевой не разрушена. Но где гарантия, что она выстоит, если подвал полон воды, по фундаменту дома и внутри комнат поползли трещины, выбиты некоторые стекла и повреждена отопительная печь? Кроме того, пострадала машина ее супруга и утонуло 60 кур. Правда, 10 все-таки выжило.

Справа от дома Ирины Мирзаевой находилась дача №497 Александра Лобова и Киры Доброскок. Сейчас пара благодарит мироздание за то, что в ту ночь их не было в поселке. Обычно они как раз ночевали в комнатах, куда поток воды вынес шлакоблочный забор. Комнат больше нет.

«Нас бы убило», — заключает Кира Доброскок.





Дом Александра Лобова и Киры Доброскок.

О потопе ей сообщили дачные соседи. Когда она приехала в СВТ, воды уже не было, но земля была сырая.

«Вода хлынула в наш дом, а потом утекла в противоположную сторону, ниже», — поясняет Александр Лобов.

Прежде чем стечь вниз, вода вынесла часть забора Александра Лобова вместе с воротами и какой-то домашней утварью на территорию дачи №495. Здесь живет Татьяна Григорьевна. В то утро пожилая женщина услышала гул, в ее комнате открылось окно.

«Я думала, ветер, соскочила закрыть окно, — рассказывает Татьяна Григорьевна. — Оно разбилось, все ввалилось туда на кровать. Я тут же выскочила. Босиком, потому что все уплыло. Побежала в баню, переоделась, надела эти галоши и кое-как позвонила внучке. Было 4:35».

Пока внучка Татьяны Григорьевны Евгения Широкова обзванивала соседей, чтобы сообщить о происшествии, сама женщина ждала рассвета, чтобы посмотреть, что же случилось.

Евгения Широкова у входа на дачу бабушки.

«Может, где-то сель прошел. Конечно, я не понимала. Я думала, Паркентсай. Много лет назад он выходил из берегов. Он почти сухой, но что тут подумаешь в пятом часу утра. Ничего не видно, все плывет. И гул. Все несет, представляете, такие глыбы несет».

Татьяна Григорьевна выжила, потому что к торцу ее дачи был пристроен флигель. Он принял на себя удар обломков дачи Александра Лобова с одной стороны дома. Фасадную часть дома Татьяны Григорьевны спасла крыша дачи №488, которая находилась напротив.

«Сердце, конечно, бьется. Слава богу, осталась жива», — благодарит Татьяна Григорьевна.

Она рассказывает, что кровля вместе с обломками дома №488 заблокировала ворота. Женщина долго не могла выбраться на улицу. Даже Евгения попала на дачный двор, перелезая через строительный мусор.

Флигель, спасший дом Татьяны Григорьевны.

«Все было завалено, — вспоминает Евгения Широкова. — Мы ждали помощь. Она была, но сначала помогали тем, кто совсем дома потерял».

Крыша, спасшая жизнь и имущество Татьяны Григорьевны принадлежала Гульнаре Рахматуллаевой.

«У меня дома вообще нет. Что вам еще рассказать?» — спрашивает она.

В то утро ей позвонил брат. Ему сообщили, что дачу сестры немного затопило, нужно приехать и посмотреть. Гульнара Рахматуллаева приехала и обнаружила ничего из груды кирпичей, досок и железа.





Сейчас на обломках ее дачи стоит самовар, казан и чайник с пиалами. Рабочие сортируют непригодные материалы от тех, которые еще можно использовать при восстановлении дома.

«Это душа была моя, — плачет Гульнара Рахматуллаева. — Мы часто оставались здесь ночевать. Только в воскресенье были с детьми, внуками. Поливали деревья и цветы. У нас была хорошая сауна. Я приезжала сюда дышать воздухом, потому что у меня самой бронхит. Мы купили эту дачку когда-то в 2006 году, когда было немножко денег. Каждый год как-то благоустраивали. У меня было все. Кухня, два холодильника, постель, кровати. Все-все-все вдребезги разбилось».





Она переживает за восстановление семейной дачи. Сколько денег на это может понадобиться, женщина даже боится предположить. Она рассказывает, что у семьи нет средств на строительство домов и даже забора. Трое детей учатся в вузах на контрактной основе, вся зарплата семьи уходит на оплату обучения.

Мы — налогоплательщики

Всего в товариществе «Авиастроитель» более 600 дачных участков. Сейчас ни у кого нет воды, рассказывает Александр Лобов. Возможно, водой обеспечены те, у кого есть своя скважина. Но, по его словам, она техническая, т. к. глубина скважин составляет 20−30 метров, тогда как цистерны заполнялись артезианской водой из источника на глубине 160 метров. Питьевую воду в поселок пока привозят водовозы.

В утро катастрофы, которую Александр Лобов называет «маленькой Сардобой», в поселке экстренно отключили электричество. Трансформатор как раз находится за разорвавшейся цистерной. Сейчас электричество уже вернули, «но свет нам больше не нужен», говорит он.

Александр возмущается, что МЧС и СМИ сообщили о частичном разрушении домов, тогда как в среду экскаватор доламывал его дачу, потому что для эксплуатации она больше не была пригодна. Остался только бассейн. Теперь Александр хочет восстановить забор и возвести небольшое строение для хранения «всего уцелевшего». Но пока нужно расчистить территорию от обломков.

Кира Доброскок и Александр Лобов у разрушенного дома.

Хокимият Паркентского района отправил в поселок несколько рабочих предприятия «Тоза худуд», но среди них есть пожилые. Заниматься таким трудом им тяжело. Собственники дач хотят быстрее разгрести завалы. Они вынужденно отпросились с работы, чтобы спасти уцелевшее имущество, пока здесь «не началось мародерство».

По словам Евгении Широковой, ночами дома охраняет председатель товарищества Улугбек Абдуллаев. Он и сейчас здесь с покрасневшими от усталости глазами. В четверг у него сильно поднялось давление, хотя такого раньше не было.

Улугбек Абдуллаев отмечает, что товариществу были нужны кислородные баллоны. Он искал их все утро, купил за собственные деньги. По его словам, труд наемных рабочих он тоже оплачивает сам.

«Нам сейчас нужна помощь государства, чтобы начальнику товарищества поддержку оказали, технику дали, — поясняет Исмаил Ташпулатов. — Улугбек ака за свой счет бегает везде, ездит, кислород не можем найти, чтобы элементарно разрезать это все. Расчистить. Он туда стучится, сюда стучится, и ниоткуда поддержка не приходит».

Дача №486.

«Мы же все налогоплательщики», — расстроенно произносит Анвар ака. Его дача №486 частично разрушена обломками соседской 488-й. Благо, его семьи тоже не было в поселке в то роковое утро. Стена его дома разрушена. Дыры двух комнат наполовину заполнены кирпичами и завалены какой-то мебелью и техникой.

«Может, дадут, а может, и нет. Всякое может быть. Хотим чтобы возместили», — заключает Анвар ака.

Причины

Кира Доброскок рассказывает, что цистерны всегда опустошали в сезон холодов. По ее словам, 20 октября они были переполнены. Не выдержав давления, самая крупная емкость лопнула.

«У нас эта дача уже 20 лет, — продолжает Кира Доброскок. Зимой люди ведрами набирали воду из маленькой бочки, а сами цистерны были пустые. Их должны были почистить, проверить. Зимой-то потребление небольшое, тут мало людей живет уже».

Александр Лобов добавляет, что цистерны постоянно подтекали. Временами трещины заваривали. Но жители давно знают, что бочки старые, их нужно менять. «Это очень-очень большие деньги», — резюмирует он.





Председатель СВТ Улугбек Абдуллаев уверяет, что бочки не были переполнены, а давление было в норме. По его словам, жители, некогда работавшие на авиастроительном заводе, связались с архивом предприятия. Там сказали, что цистерны установлены в 1977 году с 20-летней гарантией на эксплуатацию. Сейчас Улугбек Абдуллаев пытается найти документы по сооружению.

Гульнара Рахматуллаева никого не винит и сочувствует председателю товарищества, который столкнулся с такой проблемой, лишь недавно вступив в должность.

«Меня уже не интересует, кто виноват, в чем причина. У меня уже все ровное. Я два дня плакала. Я приезжала сюда дышать воздухом. А кто виноват, из-за чего произошло, честно говоря, я ни на кого не хочу говорить. Мне главное, чтобы помогли».

Чья цистерна?

Главный специалист хокимията Паркентского района по промышленному развитию и капитальному строительству Шавкат Акрамов пояснил «Газете.uz», что согласно положению о садово-виноградарских товариществах, утвержденному постановлением правительства, СВТ — это некоммерческая организация, которая создается физическими лицами на добровольных началах. Кроме того, СВТ — это юридическое лицо с собственным штампом, печатью и банковским счетом.

СВТ функционируют за счет обязательных вступительных и ежемесячных взносов членов товарищества. Для обеспечения населения СВТ коммунальными и другими услугами товарищество заключает договора с соответствующими предприятиями и продает эти услуги домохозяйствам.

Хокимият района не обязан помогать юридическому лицу в устранении последствий происшествия, отметил Шавкат Акрамов. Но несмотря на это, администрация района распорядилась организовать штаб по решению проблемы и бесплатно выделила технику для расчистки территории.

Шавкат Акрамов добавил, что в случае возникновения необходимости в технических специалистах СВТ должно обращаться в государственные ведомства и заключать с ними договор на оказание услуг.

Кроме того, хокимият района окажет пострадавшим жителям СВТ «Авиастроитель» содействие в получении низкопроцентных микрокредитов и других займов на основании залога или справки о наличии источника дохода, подытожил Шавкат Акрамов.

В связи с тем, что скважина, цистерны и насосы находятся на территории СВТ «Авиастроитель», ответственным за цистерну является само товарищество, поясняет председатель Улугбек Абдуллаев. Поэтому ждать финансовой помощи из госбюджета для ликвидации последствий и восстановления домов не стоит. Однако, продолжает он, при вступлении в свою должность два года назад он не получал никаких документов по гидросооружениям на территории СВТ «Авиастроитель».

Действия МЧС

Супруг Евгении Широковой Баходыр Алимов недоволен работой местного управления по чрезвычайным ситуациям. По его словам, 20 октября в СВТ приехал один представитель МЧС, сделал несколько фотографий и уехал.

«Для чего создано МЧС? Чтобы предостеречь от техногенных катастроф, а не только разгребать последствия того, что случилось. Они должны это предусматривать. У них должен быть кадастр, реестр объектов, которые имеют риск и подвержены таким ЧП, — подчеркивает он. — Они должны дать предписание тем, кто эксплуатирует эти объекты, в соответствии с их спецификой. Какие должны быть проверки, регламенты, обслуживание. Само МЧС должно с определенной периодичностью приходить и проверять. СЭС же приходит и проверяет».

По мнению Баходыра Алимова, если у МЧС нет соответствующих специалистов, должны привлекаться эксперты сторонних организаций, которые будут «измерять специальными приборами», находить изъяны и предупреждать о необходимости их устранения.





«Мы тут рядом живем. Никогда не было течи, — добавляет Баходыр Алимов. — За все время у нас ни одной проверки не было». Председатель Улугбек Абдуллаев подтверждающе кивает.

Согласно законам «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «О безопасности гидротехнических сооружений», а также положению об МЧС, министерство должно выявлять факторы риска и угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, осуществлять надзор за техническим состоянием гидросооружений.

Меры по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений должна осуществлять эксплуатирующая организация, которой в случае с СВТ является само товарищество. Однако при проверке гидротехнических сооружений требуется контролировать эксплуатирующую организацию — СВТ «Авиастроитель». Контроль за СВТ по эксплуатации цистерн должен осуществлять Государственный комитет промышленной безопасности, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе МЧС. Редакции на момент публикации не удалось получить комментарий комитета.

«Ответственность на МЧС, которое не проводило превентивные мероприятия. Это их прямая обязанность, — продолжает Баходыр Алимов. — Пришел представитель МЧС. Он ходил и говорил, что он один [в районе], ничего он не может сделать. Если у него нет техники и специалистов, у него ведь есть регламент действий. Что он должен сделать, кого оповестить. Он же видел все последствия. Если в районе нет техники, привлечь с области. Вода начала подтапливать другие дачи тоже».

Баходыр Абдуллаев задается вопросом, как следствие будет выяснять причину происшествия, если в поселок не приехал ни один технический специалист, не делал замеры.

«Уголовное дело завели. Они будут виновного искать, причину выяснять. Все будет на словах. Здесь должна же быть экспертиза. Как сейчас разбираться, если цистерну уже распиливают на куски?».





Необходимо понять причины происшествия, ведь подобные цистерны обеспечивают водой и другие хозяйства. Необходимо предотвратить повторение катастрофы, подчеркивает Баходыр Алимов.

В пресс-службе МЧС «Газете.uz» сообщили, что происшествие считается чрезвычайной ситуацией. Силы и средства министерства были задействованы в процессе ликвидации последствий прорыва цистерны. Выкачивалась вода, территория очищалась от мусора, а также производилась восстановительная работа.