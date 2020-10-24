21 октября 2020 года прошла вторая глобальная онлайн-конференция Acer. Компания презентовала продукты, помогающие людям в пандемию работать, учиться и оставаться на связи с семьей и друзьями. Линейки разработаны в соответствии с требованиями новой реальности, где социальное дистанцирование, удаленная работа и онлайн-обучение стали нормой.

Главная новинка — коллаборация с Porsche Design

Главная новость конференции — выпуск ноутбука премиум-класса Porsche Design Acer Book RS. Он отличается минималистичным, но эффектным дизайном и мощностью.

Серебристый цельнометаллический корпус защищен слоем углеродного волокна, который ценится производителями спортивных автомобилей за легкость и прочность. Внутри установлены новейшие процессоры Intel Core i7 11-го поколения.

Porsche Design Acer Book RS невероятно портативен: его вес равен 1,25 кг, а толщина — 15,99 мм. 14-дюймовый сенсорный экран покрыт слоем антибактериального стекла с содержанием ионов серебра.

«Intel Evo верифицирует лучшие ноутбуки и поднимает планку до высшей точки людских ожиданий. Porsche Design Acer RS верифицирован и оптимизирован для обеспечения высокой производительности, быстрого отклика и длительного времени автономной работы», — сказал вице-президент Intel Крис Уокер.

Porsche Design Acer Book RS поддерживает 15−17 часов автономной работы, а также способен функционировать 4 часа после 30-минутной подзарядки.

Обновление рабочих ноутбуков: портативность и функциональность

Acer обновила линейки Swift, Spin и Aspire. Продукты получили процессоры Intel Core 11-го поколения и графику Intel Iris Xe.

Swift 3X — тонкий, легкий и производительный

Линейка Swift подходит специалистам творческих профессий (фотографам, блогерам). Ноутбук весит 1,3 кг и способен работать с ресурсоемкими приложениями до 17,5 часов. Удобен для работы в дороге.





Acer Spin 5 — гибкий и ультратонкий

Ноутбук предназначен для тех, кому нужна максимальная производительность. Его вес составляет всего 1,2 кг, толщина — 14,9 мм. Шарнир поворачивается на 360 градусов, что позволяет переводить Acer Spin в режим планшета. Сенсорный экран защищен антибактериальным стеклом. Также имеется опция нанесения на клавиатуру и тачпад антибактериального покрытия, эффективность которого подтверждена международным стандартом ISO 22196. Время автономной работы — до 15 часов.

Acer Aspire 5 — производительный и функциональный

Новейшие процессоры позволяют пользователям этой линейки выполнять несколько задач одновременно. А двухдиапазонный Wi-Fi 6 увеличивает среднюю пропускную способность сети в три раза по сравнению с Wi-Fi 5.

TravelMate соответствуют военному стандарту прочности

В линейке TravelMate появились три новые модели для работы вне офиса. В ноутбуки встроен 4G LTE-модем с поддержкой eSIM, чтобы путешественники могли напрямую подключаться к локальным сетям. Ноутбуки с процессорами Intel Core 11-го поколения соответствуют военному стандарту прочности США MIL-STD-810. Также они снабжены водонепроницаемой клавиатурой и амортизирующими углами, смягчающими удары и падения. Вес варьируется от 1,3 до 1,625 кг, толщина составляет менее 20 мм.





ConceptD для профессиональных создателей контента

Линейка для профессионалов ConceptD пополнилась новой моделью ConceptD 300 Mid-Tower Creator. Этот небольшой, но мощный ноутбук предназначен для архитектурного проектирования (BIM, CAD), 3D-моделирования, рендеринга и анимации. Вся линейка ConceptD оснащена процессорами Intel Core 10-го поколения и отличается высокой точностью цветопередачи.





Также на онлайн-конференции Acer представила расширенные линейки геймерских мониторов Predator и Nitro, обновления киберспортивной платформы Planet9 и беспроводные проекторы.

Глобальную конференцию Acer 2020 можно посмотреть на YouTube.

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